Минздрав хочет увеличить число ведущих здоровый образ жизни россиян в 1,5 раза

В конце октября 2025 г. глава Минздрава РФ говорил, что в сфере здравоохранения важно пересмотреть взгляды на старение, сделав приоритетными направлениями продление продолжительности здоровой жизни и замедление развития болезней. Он приводил в пример инфаркт миокарда, который может развиваться в течение 20–30 лет. Главной задачей медиков, по словам министра, сейчас становится выявить возможность такого диагноза в ходе ранней диагностики и не дать ему развиться.