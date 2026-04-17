Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Общество

Минздрав хочет увеличить число ведущих здоровый образ жизни россиян в 1,5 раза

Ведомости

В России планируется увеличить количество граждан, ведущих здоровый образ жизни, в 1,5 раза к 2030 г., сообщил на расширенном заседании коллегии Минздрава глава ведомства Михаил Мурашко.

«К 2030 г. мы должный выйти на амбициозную траекторию роста и увеличить число граждан, ведущих здоровый образ жизни, в 1,5 раза», – сказал министр.

В презентации к выступлению Мурашко отмечалось, что в 2026 г. доля населения, которое придерживается ЗОЖ, составит 11,5%.

В конце октября 2025 г. глава Минздрава РФ говорил, что в сфере здравоохранения важно пересмотреть взгляды на старение, сделав приоритетными направлениями продление продолжительности здоровой жизни и замедление развития болезней. Он приводил в пример инфаркт миокарда, который может развиваться в течение 20–30 лет. Главной задачей медиков, по словам министра, сейчас становится выявить возможность такого диагноза в ходе ранней диагностики и не дать ему развиться.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её