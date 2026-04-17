Минздрав хочет увеличить число ведущих здоровый образ жизни россиян в 1,5 раза
В России планируется увеличить количество граждан, ведущих здоровый образ жизни, в 1,5 раза к 2030 г., сообщил на расширенном заседании коллегии Минздрава глава ведомства Михаил Мурашко.
«К 2030 г. мы должный выйти на амбициозную траекторию роста и увеличить число граждан, ведущих здоровый образ жизни, в 1,5 раза», – сказал министр.
В презентации к выступлению Мурашко отмечалось, что в 2026 г. доля населения, которое придерживается ЗОЖ, составит 11,5%.
В конце октября 2025 г. глава Минздрава РФ говорил, что в сфере здравоохранения важно пересмотреть взгляды на старение, сделав приоритетными направлениями продление продолжительности здоровой жизни и замедление развития болезней. Он приводил в пример инфаркт миокарда, который может развиваться в течение 20–30 лет. Главной задачей медиков, по словам министра, сейчас становится выявить возможность такого диагноза в ходе ранней диагностики и не дать ему развиться.