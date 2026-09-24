Министр просвещения заявил о сокращении числа двоечников в России

16 июня глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил о росте средних баллов ЕГЭ в 2026 г. По его словам, средние результаты по всем предметам, данные по которым к тому моменту были обработаны, немного выросли по сравнению с предыдущим годом.