Министр просвещения заявил о сокращении числа двоечников в России
Число школьников с неудовлетворительными оценками в России сокращается, а результаты ЕГЭ улучшаются, заявил министр просвещения Сергей Кравцов в интервью программе «Поздняков» на НТВ.
«У нас уменьшается количество двоечников, у нас улучшаются результаты ЕГЭ», – сказал министр. По его словам, эта динамика свидетельствует об изменениях в качестве школьного образования.
По итогам основного периода ЕГЭ в 2026 г. средние результаты выросли практически по всем предметам, сообщало Минпросвещения. В ведомстве также отмечали сокращение числа выпускников, которые не смогли преодолеть минимальный порог.
16 июня глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил о росте средних баллов ЕГЭ в 2026 г. По его словам, средние результаты по всем предметам, данные по которым к тому моменту были обработаны, немного выросли по сравнению с предыдущим годом.
3 июля Рособрнадзор сообщил, что 36,4% участников ЕГЭ по базовой математике получили пятерки. Доля выпускников, которые не смогли преодолеть минимальный порог, составила 3,7%.
8 июля Кравцов сообщил, что 330 000 выпускников набрали более 70 баллов на ЕГЭ – на 52 000 человек больше, чем в 2025 г. По словам министра, такой результат показал почти каждый второй выпускник.
31 августа Кравцов заявил, что менять или усложнять ЕГЭ не планируется. Тогда же министр отметил рост среднего балла экзамена и увеличение числа высокобалльников примерно на 20–25%.