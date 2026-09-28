ФСБ возбудила дело о терроризме против главы Russian Democratic Society
ФСБ возбудила уголовное дело против главы действующей в Великобритании Russian Democratic Society
По данным ФСБ, Максимова также является представителем «Антивоенного комитета России»
2 марта Верховный суд РФ признал «Антивоенный комитет России» террористической организацией и запретил его деятельность в стране. Согласно материалам суда, руководство структурой осуществляет Михаил Ходорковский
16 июня Росфинмониторинг включил «Антивоенный комитет России
14 октября 2025 г. ФСБ возбудила дела против Ходорковского и других участников «Антивоенного комитета России» по статьям о насильственном захвате власти и организации террористического сообщества. 1 февраля 2024 г. Минюст включил комитет в перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной в России.