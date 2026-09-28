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ФСБ возбудила дело о терроризме против главы Russian Democratic Society

Анна Виноградова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

ФСБ возбудила уголовное дело против главы действующей в Великобритании Russian Democratic Society (организация признана нежелательной на территории РФ) (RDS) Ксении Максимовой. Ее подозревают в участии в деятельности организации, признанной в России террористической, по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ, передает «РИА Новости» со ссылкой на спецслужбу.

По данным ФСБ, Максимова также является представителем «Антивоенного комитета России» (организация признана террористической и запрещена в РФ) (организация признана террористической и запрещена в РФ) в Великобритании.

2 марта Верховный суд РФ признал «Антивоенный комитет России» террористической организацией и запретил его деятельность в стране. Согласно материалам суда, руководство структурой осуществляет Михаил Ходорковский (считается в России иноагентом) (считается в России иноагентом), а деятельность организации, по оценке суда, направлена на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма.

16 июня Росфинмониторинг включил «Антивоенный комитет России (организация признана нежелательной на территории РФ)» и его структурные подразделения в перечень террористов и экстремистов. Включение в этот список предусматривает особый контроль финансовых операций организации и блокировку ее счетов банками и другими финансовыми учреждениями.

14 октября 2025 г. ФСБ возбудила дела против Ходорковского и других участников «Антивоенного комитета России» по статьям о насильственном захвате власти и организации террористического сообщества. 1 февраля 2024 г. Минюст включил комитет в перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной в России.

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