ФСБ возбудила дело о терроризме против главы Russian Democratic Society

14 октября 2025 г. ФСБ возбудила дела против Ходорковского и других участников «Антивоенного комитета России» по статьям о насильственном захвате власти и организации террористического сообщества. 1 февраля 2024 г. Минюст включил комитет в перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной в России.