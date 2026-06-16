«Антивоенный комитет России» внесли в перечень террористов и экстремистов

В марте 2026 г. Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов объединение, членами которого являются создатели брендов «Яшкино» и «Кириешки» Николай и Денис Штенгеловы. В октябре 2025 г. в список террористов и экстремистов внесли иноагентов Владимира Кара-Мурзу и Илью Яшина (считается в России иноагентом) . В январе 2025 г. ведомство внесло блогера Михаила Вербицкого в перечень террористов и экстремистов.