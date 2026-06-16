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«Антивоенный комитет России» внесли в перечень террористов и экстремистов

Ведомости

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) включила «Антивоенный комитет России (организация признана террористической и запрещена в РФ)» и его структурные подразделения в перечень террористов и экстремистов. Об этом говорится на сайте ведомства. 

Решение означает, что финансовые операции организации и связанных с ней лиц подлежат особому контролю, а банки и иные финансовые учреждения обязаны блокировать их счета и операции.

«Антивоенный комитет России» – это объединение российских оппозиционных деятелей, созданное в 2022 г. Организация выступает против военных действий на Украине и за прекращение огня.

В марте 2026 г. Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов объединение, членами которого являются создатели брендов «Яшкино» и «Кириешки» Николай и Денис Штенгеловы. В октябре 2025 г. в список террористов и экстремистов внесли иноагентов Владимира Кара-Мурзу и Илью Яшина (считается в России иноагентом). В январе 2025 г. ведомство внесло блогера Михаила Вербицкого в перечень террористов и экстремистов.

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