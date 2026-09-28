На станции «Тушинская» МЦД-2 пострадали несколько человек

28 июля РЖД сообщила о росте числа происшествий с несовершеннолетними на железной дороге на 32,5% в первом полугодии 2026 г. За шесть месяцев было зарегистрировано 106 таких случаев, из-за собственной неосторожности пострадали 110 детей и подростков, 57 из них погибли. Среди основных причин компания называла переход путей в неположенных местах и другое опасное поведение на железнодорожной инфраструктуре.