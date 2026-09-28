На станции «Тушинская» МЦД-2 пострадали несколько человек
Несколько человек получили травмы на станции «Тушинская» МЦД-2 в Москве 28 сентября после происшествия с электропоездом № 7216 Нахабино – Подольск, сообщила пресс-служба Московской железной дороги (МЖД) в мессенджере MAX. По предварительным данным, пострадавшие нарушили правила нахождения на железнодорожной инфраструктуре.
На время работы оперативных служб движение поездов организовали по соседнему пути в реверсивном режиме. Пригородные составы дальних маршрутов Рижского и Курского направлений, а также МЦД-2 следуют с задержками, часть поездов отменена.
28 июля РЖД сообщила о росте числа происшествий с несовершеннолетними на железной дороге на 32,5% в первом полугодии 2026 г. За шесть месяцев было зарегистрировано 106 таких случаев, из-за собственной неосторожности пострадали 110 детей и подростков, 57 из них погибли. Среди основных причин компания называла переход путей в неположенных местах и другое опасное поведение на железнодорожной инфраструктуре.
30 апреля РЖД сообщила, что в I квартале 2026 г. на железной дороге пострадали 339 человек, 235 из них погибли. Травмы получили в том числе 39 несовершеннолетних – на 26% больше, чем за аналогичный период 2025 г.