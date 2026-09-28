Инвалидов обяжут платить госпошлину при взыскании переуступленных долгов

Правительство поддержало законопроект Верховного суда (ВС) с поправками в Налоговый кодекс, согласно которым инвалиды I и II группы будут платить госпошлину при обращении в суды, если взыскивают долги по потребительским кредитам, переданным им лицами без льготы. На это обратили внимание «Ведомости». Изменения затронут также детей-инвалидов, инвалидов с детства и общественные организации инвалидов.