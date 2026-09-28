Инвалидов обяжут платить госпошлину при взыскании переуступленных долгов
Правительство поддержало законопроект Верховного суда (ВС) с поправками в Налоговый кодекс, согласно которым инвалиды I и II группы будут платить госпошлину при обращении в суды, если взыскивают долги по потребительским кредитам, переданным им лицами без льготы. На это обратили внимание «Ведомости». Изменения затронут также детей-инвалидов, инвалидов с детства и общественные организации инвалидов.
Поправки направлены на исключение злоупотребления правом: в Москве и Московской области фиксируются случаи, когда инвалиды формально приобретают просроченную задолженность и действуют в интересах коллекторских организаций. С 1 января 2024 г. по 1 июня 2026 г. суды рассмотрели свыше 21 000 таких дел.
В Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) «Ведомостям» сообщили, что концептуально поддерживают законопроект, и призвали кредиторов внимательнее относиться к фигуре покупателя долга.
Госдума рассмотрит законопроект в ходе осенней сессии. В случае принятия изменения вступят в силу через месяц после официальной публикации.