В календарь прививок РФ могут включить вакцинацию от ВПЧ в 2027 году

В конце марта 2025 г. Минздрав зарегистрировал первую российскую вакцину против ВПЧ цегардекс. Препарат разработали «Нанолек» и НПК «Комбиотех». Он защищает от четырех типов ВПЧ – 6, 11, 16 и 18, два из которых относятся к высокоонкогенным и могут вызывать рак шейки матки и другие онкологические заболевания.