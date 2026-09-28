В календарь прививок РФ могут включить вакцинацию от ВПЧ в 2027 году
Вакцинацию против вируса папилломы человека (ВПЧ) могут включить в календарь профилактических прививок России в 2027 г. Подготовительные процедуры планируется начать уже в следующем году. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на форуме «Мать и дитя», передает «РИА Новости».
По его словам, сейчас Минздрав готовит необходимые мероприятия для запуска вакцинации против папилломавирусной инфекции. Ожидается, что на первом этапе прививки будут проводить девочкам в возрасте 12–13 лет.
22 сентября гендиректор компании-производителя «Нанолек» Евгений Баринов сообщил, что первая партия российской вакцины против вируса папилломы ВПЧ цегардекс поступит в медицинские учреждения в конце сентября. Стартовая серия препарата объемом 30 000 доз уже выпущена в гражданский оборот. До конца 2026 г. компания планирует произвести 600 000 доз вакцины.
14 января правительство перенесло включение вакцинации против ВПЧ в национальный календарь с 2026 на 2027 г.
В конце марта 2025 г. Минздрав зарегистрировал первую российскую вакцину против ВПЧ цегардекс. Препарат разработали «Нанолек» и НПК «Комбиотех». Он защищает от четырех типов ВПЧ – 6, 11, 16 и 18, два из которых относятся к высокоонкогенным и могут вызывать рак шейки матки и другие онкологические заболевания.
В октябре 2025 г. в Кировской области запустили производство цегардекса по полному циклу. Инвестиции в проект составили 7,5 млрд руб., а в 2027 г. «Нанолек» рассчитывает выпускать более 3 млн доз препарата в год.