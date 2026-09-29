ВСУ ударили по железной дороге в Брянской области
На перегоне Тросна – Ржаница Брянской области ночью в результате атаки ВСУ были повреждены железнодорожные пути во время следования поезда Смоленск – Брянск. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.
По его словам, пострадавших нет. Движение поездов на участке временно остановлено.
После осмотра места происшествия к восстановлению поврежденного участка приступила ремонтная бригада РЖД. Сроки возобновления движения Ковальчук не уточнил.
28 сентября на перегоне Дятьково – Людиново от атаки беспилотника обрушилась часть моста, 10 вагонов сошли с железнодорожных путей. Пострадавших нет. Движение поездов на участках Унеча – Злынка, Людиново-1– Дятьково временно приостановили. На участке Людиново-1 – Дятьково Калужской области было организовано автобусное сообщение.
За минувшую ночь силы ПВО уничтожили 129 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Смоленской областями, а также над Крымом и акваторией Черного моря.