В Брянской области восстановили движение поездов после атаки ВСУ
Возобновлено движение поездов на участках Ржаница – Тросна Жуковского направления и Злынка – Унеча Унечского направления Брянской области, которые пострадали от атак со стороны Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.
«Движение поездов на участках Ржаница – Тросна Жуковского направления и Злынка – Унеча Унечского направления возобновлено в полном объеме», – говорится в сообщении.
Рейсы компенсационных автобусов были отменены. Пригородные поезда прибывают согласно расписанию.
29 сентября на перегоне Тросна – Ржаница Брянской области в результате атаки со стороны Украины были повреждены железнодорожные пути во время следования поезда по маршруту Смоленск – Брянск. Движение на участке было приостановлено. Пострадавших нет. В пресс-службе Московской железной дороги сообщили, что пассажирские поезда дальнего следования пойдут по альтернативным маршрутам, а пригородные поезда будут следовать по маршруту Брянск-Орловский – Ржаница и обратно.