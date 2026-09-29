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Главная / Общество /

В Брянской области восстановили движение поездов после атаки ВСУ

Анна Суслова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Возобновлено движение поездов на участках Ржаница – Тросна Жуковского направления и Злынка – Унеча Унечского направления Брянской области, которые пострадали от атак со стороны Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

«Движение поездов на участках Ржаница – Тросна Жуковского направления и Злынка – Унеча Унечского направления возобновлено в полном объеме», – говорится в сообщении.

Рейсы компенсационных автобусов были отменены. Пригородные поезда прибывают согласно расписанию.

29 сентября на перегоне Тросна – Ржаница Брянской области в результате атаки со стороны Украины были повреждены железнодорожные пути во время следования поезда по маршруту Смоленск – Брянск. Движение на участке было приостановлено. Пострадавших нет. В пресс-службе Московской железной дороги сообщили, что пассажирские поезда дальнего следования пойдут по альтернативным маршрутам, а пригородные поезда будут следовать по маршруту Брянск-Орловский – Ржаница и обратно.

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