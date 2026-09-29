В Брянской области восстановили движение поездов после атаки ВСУ

29 сентября на перегоне Тросна – Ржаница Брянской области в результате атаки со стороны Украины были повреждены железнодорожные пути во время следования поезда по маршруту Смоленск – Брянск. Движение на участке было приостановлено. Пострадавших нет. В пресс-службе Московской железной дороги сообщили, что пассажирские поезда дальнего следования пойдут по альтернативным маршрутам, а пригородные поезда будут следовать по маршруту Брянск-Орловский – Ржаница и обратно.