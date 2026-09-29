АТОР: визовый сбор в Испании вырос до 8840 рублей
Испания повысила визовый сбор для российских туристов, сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР). Визовый сбор составил 8840 руб.
Цена повысилась примерно на 1500 руб. Как отметил АТОР, повышение цены связано с изменением курса евро к рублю. Также россияне должны будут дополнительно оплатить сервисный сбор визового центра, который составляет 1444 руб.
АТОР также указывает, что из-за увеличения количества заявлений на визу срок рассмотрения документов генеральным консульством Испании может составить 45 дней и более. Испанский шенген можно получить через четыре – пять недель после подачи документов.
Ранее испанский визовый центр уже увеличивал сроки выдачи виз россиянам до 45 дней из-за роста числа обращений. В марте 2026 г. АТОР сообщала, что выдача многократных шенгенских виз россиянам сократилась на 90% с начала года. В ноябре 2025 г. Еврокомиссия запретила выдачу новых многоразовых виз гражданам России.