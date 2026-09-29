Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
IRAO2,324-0,71%CNY Бирж.12,473-0,93%IMOEX2 265,07+0,48%RTSI845,36+0,48%RGBI111,14-0,49%RGBITR762,17-0,45%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

АТОР: визовый сбор в Испании вырос до 8840 рублей

Анна Суслова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Испания повысила визовый сбор для российских туристов, сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР). Визовый сбор составил 8840 руб.

Цена повысилась примерно на 1500 руб. Как отметил АТОР, повышение цены связано с изменением курса евро к рублю. Также россияне должны будут дополнительно оплатить сервисный сбор визового центра, который составляет 1444 руб.

АТОР также указывает, что из-за увеличения количества заявлений на визу срок рассмотрения документов генеральным консульством Испании может составить 45 дней и более. Испанский шенген можно получить через четыре – пять недель после подачи документов.

Ранее испанский визовый центр уже увеличивал сроки выдачи виз россиянам до 45 дней из-за роста числа обращений. В марте 2026 г. АТОР сообщала, что выдача многократных шенгенских виз россиянам сократилась на 90% с начала года. В ноябре 2025 г. Еврокомиссия запретила выдачу новых многоразовых виз гражданам России.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте