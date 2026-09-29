Защита Басова заявила о «двойном взыскании» его активов в пользу государства

Защита Басова заявила о «двойном взыскании» его активов в пользу государстваДивиденды и премии не являлись коррупционными доходами, считает адвокат
Защита бывшего гендиректора «Русагро» Максима Басова считает, что суд фактически дважды взыскал с него имущество за получение «одних и тех же якобы незаконных доходов». Об этом «Ведомостям» сообщил адвокат Басова Андрей Дроздов.
29 сентября Хамовнический суд Москвы удовлетворил новый иск заместителя генпрокурора и постановил взыскать с Басова более 3 млрд руб. доходов, которые он, по версии прокуратуры, незаконно получил от основателя «Русагро» Вадима Мошковича в виде дивидендов и премий. В счет частичного погашения требований суд также обратил в доход государства деньги на банковских счетах Басова и принадлежащие ему ценные бумаги различных компаний.
Защита отмечает, что в мае суд по другому иску уже изъял у Басова 72 млн акций «Русагро», более 90 млн руб. на счете в ВТБ и 25% ООО «Геомирагро», признав эти активы полученными от Мошковича. По подсчетам защиты, стоимость одного только изъятого пакета акций «Русагро» на дату решения суда составляла около 7,95 млрд руб., тогда как новый иск касается доходов более чем на 3 млрд руб.
«В результате государство фактически получило сначала активы, приобретенные на незаконные, по версии суда, доходы, а затем еще и сами доходы», – заявил Дроздов. По его мнению, это представляет собой «двойное взыскание» и может привести к неосновательному обогащению государства.
Защита настаивает, что дивиденды и премии Басова не являлись коррупционными доходами. По ее версии, они выплачивались ему как владельцу ценных бумаг наравне с другими акционерами, а премии были частью заработной платы и соответствовали рыночному уровню вознаграждения топ-менеджеров.
Отдельные возражения у адвокатов вызвало изъятие ценных бумаг других компаний. Защита утверждает, что значительная их часть была приобретена Басовым до работы в «Русагро» или после увольнения из компании на доходы из других источников, поэтому эти активы не могут быть связаны с Мошковичем и деятельностью агрохолдинга.
Защита намерена обжаловать решение после получения его полного текста. Сейчас суд огласил только резолютивную часть.
Первый антикоррупционный иск Генпрокуратуры был удовлетворен 5 мая. Тогда в доход государства обратили 470 млн акций «Русагро», принадлежащих Мошковичу, и около 73 млн акций Басова. Под управление государства перешел контрольный пакет – более 65% акций компании стоимостью 68,5 млрд руб. Мошкович и Басов были задержаны в марте 2025 г. по делу о мошенничестве и хищениях на 86 млрд руб. Вину они не признали.