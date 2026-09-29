Защита Басова заявила о «двойном взыскании» его активов в пользу государства

Защита отмечает, что в мае суд по другому иску уже изъял у Басова 72 млн акций «Русагро», более 90 млн руб. на счете в ВТБ и 25% ООО «Геомирагро», признав эти активы полученными от Мошковича. По подсчетам защиты, стоимость одного только изъятого пакета акций «Русагро» на дату решения суда составляла около 7,95 млрд руб., тогда как новый иск касается доходов более чем на 3 млрд руб.