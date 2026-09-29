Суд взыскал с экс-главы «Русагро» Басова более трех млрд рублей

Суд взыскал с экс-главы «Русагро» Басова более трех млрд рублейОколо 8 млн акций компании изъяты у сестры и племянника ее основателя
Хамовнический суд Москвы обратил в доход государства около 8 млн обыкновенных акций ПАО «Группа «Русагро», принадлежавших сестре и племяннику основателя компании Вадима Мошковича. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на корреспондента из зала суда. Также суд удовлетворил второй антикоррупционный иск Генпрокуратуры к экс-супруге основателя ПАО «Русагро» Наталье Быковской и бывшему гендиректору компании Максиму Басову. С Басова в доход РФ взысканы денежные средства в размере 3 070 727 513 руб. как имущество, полученное коррупционным путем.
В счет погашения требования государству переданы деньги на банковских счетах Басова на сумму более 147 млн руб., а также принадлежащие ему ценные бумаги. Среди них – около 70 000 акций «Лукойла», 30 400 акций «Яндекса», 200 800 акций «Норильского никеля», порядка 560 000 акций Магнитогорского металлургического комбината, более 2,3 млн обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка, более 1,3 млн акций «Газпрома» и 6 облигаций ВТБ номиналом 10 млн руб.
Также в рамках иска суд передал РФ денежные средства Быковской, размещенные на банковских счетах. Конфискованы более 364 млн юаней и 35,1 млн руб. Ранее, 17 сентября, суд арестовал свыше 4,1 млрд руб. на счетах Быковской.
У сестры Мошковича Юлии Трибунской суд постановил иъять 5,7 млн акций «Русагро», а у его племянника Сергея Трибунского – 2,3 млн акций. Всего речь идет о 7,97 млн акциях компании.
Первый антикоррупционный иск Генпрокуратуры был удовлетворен 5 мая. Тогда в доход государства обратили 470 млн акций «Русагро», принадлежащих Мошковичу, около 73 млн акций Басова и почти 795 000 акций Быковской. Под управление государства перешел контрольный пакет – более 65% акций компании стоимостью 68,5 млрд руб. Мошкович и Басов были задержаны в марте 2025 г. по делу о мошенничестве и хищениях на 86 млрд руб. Вину они не признали.