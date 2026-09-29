Суд взыскал с экс-главы «Русагро» Басова более трех млрд рублей

Первый антикоррупционный иск Генпрокуратуры был удовлетворен 5 мая. Тогда в доход государства обратили 470 млн акций «Русагро», принадлежащих Мошковичу, около 73 млн акций Басова и почти 795 000 акций Быковской. Под управление государства перешел контрольный пакет – более 65% акций компании стоимостью 68,5 млрд руб. Мошкович и Басов были задержаны в марте 2025 г. по делу о мошенничестве и хищениях на 86 млрд руб. Вину они не признали.