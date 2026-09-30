ФСБ пресекла изготовление фиктивных документов для релокантов

Ранее Госдума ужесточила ответственность для уехавших россиян. В мае 2026 г. спикер палаты Вячеслав Володин заявил, что оскорблявших защитников страны релокантов по возвращении ждет судебное разбирательство. В июне он поддержал арест имущества таких граждан за правонарушения за рубежом. В июле Госдума приняла законы о 14 временных ограничениях для скрывающихся от наказания релокантов – от запрета на регистрацию ИП до заморозки счетов.