ФСБ пресекла изготовление фиктивных документов для релокантов
ФСБ совместно со Следственным комитетом России (СКР) пресекла в Нижегородской области деятельность местного жителя, изготавливавшего фиктивные документы о политическом преследовании россиян-релокантов. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
По данным ведомства, поддельные материалы предназначались при использования при оформлении статуса политического беженца за рубежом. Спецслужба отметила, что обвиняемый продавал релокантам документы, на которых была символика органов власти России, в том числе правоохранительных.
Во время обыска у местного жителя конфисковали не меньше 200 комплектов подложных документов и больше 150 печатей различных ведомств. В числе подделок были обнаружены фальшивые медицинские справки о травмах при задержании, постановления об административных нарушениях и т.д.
Ранее Госдума ужесточила ответственность для уехавших россиян. В мае 2026 г. спикер палаты Вячеслав Володин заявил, что оскорблявших защитников страны релокантов по возвращении ждет судебное разбирательство. В июне он поддержал арест имущества таких граждан за правонарушения за рубежом. В июле Госдума приняла законы о 14 временных ограничениях для скрывающихся от наказания релокантов – от запрета на регистрацию ИП до заморозки счетов.