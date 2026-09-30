Суд приговорил бизнесмена Портнягина к пяти годам колонии
Мещанский суд Москвы приговорил предпринимателя и блогера Дмитрия Портнягина к пяти годам лишения свободы за легализацию более 15 млн руб. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на корреспондента из зала суда.
Бизнесмен будет отбывать наказание в колонии общего режима. Суд установил, что Портнягин легализовал 15 308 000 руб. Кроме того, ему назначен штраф в размере 800 000 руб.
Уголовное дело было рассмотрено судом со второй попытки. В ноябре 2025 г. суд вернул его в прокуратуру, после чего сумма средств, фигурировавших в обвинении в легализации, снизилась почти в четыре раза – с 64 млн руб. до 15,3 млн руб.
29 сентября «РИА Новости» сообщали, что прокурор в прениях сторон запросила пять лет и штраф в размере 900 000 руб. в качестве наказания для Портнягина. Его супруге Екатерине Портнягиной прокурор просила назначить 7,5 лет колонии с отсрочкой исполнения наказания пока ее ребенок не достигнет возраста 14 лет. Ей также просили назначить штраф 3,5 млн руб. Бывшему партнеру Алексею Николаеву прокурор запросил два года колонии и штраф 500 000 руб. Портнягин свою вину не признал. Николаев полностью признал вину.
В апреле Мосгорсуд оставил без изменения постановление Тверского райсуда столицы о продлении запрета определенных действий в отношении Портнягина по делу о легализации денежных средств. Защита блогера подала апелляционную жалобу с просьбой отменить запреты, в том числе и на использование интернета. Постановление было оставлено без изменения, а жалоба – без удовлетворения.
Портнягина задержали в апреле 2024 г. По данным следствия, с 2018 по 2021 г. он занимался бизнесом, связанным с консультациями по вопросам предпринимательства и управления. Для сокращения налоговых выплат блогер зарегистрировал часть деятельности на супругу и друга, которые также являлись ИП. Используя упрощенную систему налогообложения с 6%-ной ставкой и лимитом доходов в 150 млн руб., обвиняемые скрыли реальный доход, который был значительно выше, и уклонились от уплаты налогов на сумму свыше 116 млн руб. Следствие также утверждает, что соучастники провели ряд финансовых операций, чтобы придать легальный вид владению и распоряжению средствами. Так было легализовано свыше 63 млн руб.
3 апреля 2025 г. Портнягин, его жена и их общий знакомый полностью возместили причиненный налоговым преступлением ущерб. В СК заявили, что сумма ущерба – более 186 млн руб. – была полностью компенсирована, из-за чего преследование по налоговому эпизоду прекращено.