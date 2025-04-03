Блогер Портнягин и его супруга возместили ущерб по делу о неуплате налогов
Блогер Дмитрий Портнягин, его жена и их общий знакомый полностью возместили причиненный налоговым преступлением ущерб, говорится в заявлении прокуратуры. Их подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации денежных средств, полученных преступным путем (ч. 2 ст. 198 УК и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК).
Как уточнила представитель СК РФ Светлана Петренко, благодаря оперативной работе следствия сумма ущерба – более 186 млн руб. – была полностью компенсирована, из-за чего преследование по налоговому эпизоду прекращено. По данным следствия, с 2018 по 2021 г. Портнягин вел бизнес, связанный с консультациями по вопросам предпринимательства и управления.
Чтобы сократить налоговые выплаты, он зарегистрировал часть деятельности на супругу и друга, которые также являлись индивидуальными предпринимателями. Используя упрощенную систему налогообложения с 6%-ной ставкой и лимитом доходов в 150 млн руб., обвиняемые скрыли реальный доход, который был значительно выше, и уклонились от уплаты налогов на сумму свыше 116 млн руб. Кроме того, следствие утверждает, что соучастники провели ряд финансовых операций, чтобы придать легальный вид владению и распоряжению средствами, тем самым легализовав более 63 млн руб.
Портнягин был задержан в апреле 2024 г. С момента задержания суд несколько раз продлевал ему содержание под домашним арестом. 8 октября суд отпустил бизнес-коуча из-под домашнего ареста и избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий. Портнягин является блогером и автором серии книг про бизнес «Трансформатор». Руководитель частного бизнес-клуба Club 500 и основатель банного комплекса Siberia.