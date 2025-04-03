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Блогер Портнягин и его супруга возместили ущерб по делу о неуплате налогов

Ведомости

Блогер Дмитрий Портнягин, его жена и их общий знакомый полностью возместили причиненный налоговым преступлением ущерб, говорится в заявлении прокуратуры. Их подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации денежных средств, полученных преступным путем (ч. 2 ст. 198 УК и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК).

Как уточнила представитель СК РФ Светлана Петренко, благодаря оперативной работе следствия сумма ущерба – более 186 млн руб. – была полностью компенсирована, из-за чего преследование по налоговому эпизоду прекращено. По данным следствия, с 2018 по 2021 г. Портнягин вел бизнес, связанный с консультациями по вопросам предпринимательства и управления.

Чтобы сократить налоговые выплаты, он зарегистрировал часть деятельности на супругу и друга, которые также являлись индивидуальными предпринимателями. Используя упрощенную систему налогообложения с 6%-ной ставкой и лимитом доходов в 150 млн руб., обвиняемые скрыли реальный доход, который был значительно выше, и уклонились от уплаты налогов на сумму свыше 116 млн руб. Кроме того, следствие утверждает, что соучастники провели ряд финансовых операций, чтобы придать легальный вид владению и распоряжению средствами, тем самым легализовав более 63 млн руб.

Портнягин был задержан в апреле 2024 г. С момента задержания суд несколько раз продлевал ему содержание под домашним арестом. 8 октября суд отпустил бизнес-коуча из-под домашнего ареста и избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий. Портнягин является блогером и автором серии книг про бизнес «Трансформатор». Руководитель частного бизнес-клуба Club 500 и основатель банного комплекса Siberia.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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