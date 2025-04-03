Блогер Портнягин и его супруга возместили ущерб по делу о неуплате налогов

Чтобы сократить налоговые выплаты, он зарегистрировал часть деятельности на супругу и друга, которые также являлись индивидуальными предпринимателями. Используя упрощенную систему налогообложения с 6%-ной ставкой и лимитом доходов в 150 млн руб., обвиняемые скрыли реальный доход, который был значительно выше, и уклонились от уплаты налогов на сумму свыше 116 млн руб. Кроме того, следствие утверждает, что соучастники провели ряд финансовых операций, чтобы придать легальный вид владению и распоряжению средствами, тем самым легализовав более 63 млн руб.