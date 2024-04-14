Блогер Портнягин признал вину по делу о неуплате 124 млн рублей налогов

Днем 11 апреля бизнесмен сообщил об обысках в его доме, офисе, на даче в Москве и задержании его супруги. Портнягин заявил, что оплатит всю сумму штрафов и пеней в размере 64 млн руб. в этот же день, не дожидаясь решения суда.