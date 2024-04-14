Блогер Портнягин признал вину по делу о неуплате 124 млн рублей налогов
Блогер и бизнесмен Дмитрий Портнягин признал вину по делу о неуплате налогов на сумму более 124 млн руб., рассказал ТАСС его адвокат Михаил Мушаилов.
По словам адвоката, Портнягин якобы не виноват в отмывании денег, добытых преступным путем, поскольку на доход бизнесмена начислялся налог. Сейчас блогер задержан, уточнил адвокат.
11 апреля в Следственном комитете (СК) России сообщили, что ущерб по делу о неуплате налогов Портнягиным полностью возмещен.
Портнягина и его супругу Екатерину подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации денежных средств, полученных преступным путем (ч. 2 ст. 198 УК РФ и пп. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). По данным СК, с 2018 по 2020 г. Портнягины уклонились от уплаты налога на сумму более 124 млн руб.
Днем 11 апреля бизнесмен сообщил об обысках в его доме, офисе, на даче в Москве и задержании его супруги. Портнягин заявил, что оплатит всю сумму штрафов и пеней в размере 64 млн руб. в этот же день, не дожидаясь решения суда.
Блогер добавил, что председатель Общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев, «как обычно, знает все за день до случившегося события». Сам Ковалев в контексте суда над инфобизнесменом Аязом Шабутдиновым написал, что сегодня «много хороших новостей», упомянув ситуацию с Портнягиным.
Предприниматели находятся в конфликте с 2022 г., когда Ковалев опубликовал на своем канале ролик, где назвал блогера мошенником и аферистом. После этого Мушаилов подал на Ковалева в суд.
Портнягин является блогером и автором серии книг про бизнес «Трансформатор». Руководитель частного бизнес-клуба Club 500 и основатель банного комплекса Siberia. По состоянию на 11 апреля 2024 г. число подписчиков на YouTube-канале «Трансформатор» Портнягина составляет 1,46 млн.