Мосгорсуд оставил в силе меру пресечения блогеру Портнягину
Мосгорсуд оставил без изменения постановление Тверского райсуда столицы о продлении запрета определенных действий в отношении блогера Дмитрия Портнягина по делу о легализации денежных средств. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.
Защита блогера подала апелляционную жалобу с просьбой отменить запреты, в том числе и на использование интернета. Постановление было оставлено без изменения, а жалоба – без удовлетворения.
Портнягина задержали в апреле 2024 г. По данным следствия, с 2018 по 2021 г. он занимался бизнесом, связанным с консультациями по вопросам предпринимательства и управления. Для сокращения налоговых выплат блогер зарегистрировал часть деятельности на супругу и друга, которые также являлись индивидуальными предпринимателями. Используя упрощенную систему налогообложения с 6%-ной ставкой и лимитом доходов в 150 млн руб., обвиняемые скрыли реальный доход, который был значительно выше, и уклонились от уплаты налогов на сумму свыше 116 млн руб.
Следствие также утверждает, что соучастники провели ряд финансовых операций, чтобы придать легальный вид владению и распоряжению средствами. Так было легализовано свыше 63 млн руб.
3 апреля 2025 г. Портнягин, его жена и их общий знакомый полностью возместили причиненный налоговым преступлением ущерб. В СК заявили, что сумма ущерба – более 186 млн руб. – была полностью компенсирована, из-за чего преследование по налоговому эпизоду прекращено.