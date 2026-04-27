Мосгорсуд оставил в силе меру пресечения блогеру Портнягину

Портнягина задержали в апреле 2024 г. По данным следствия, с 2018 по 2021 г. он занимался бизнесом, связанным с консультациями по вопросам предпринимательства и управления. Для сокращения налоговых выплат блогер зарегистрировал часть деятельности на супругу и друга, которые также являлись индивидуальными предпринимателями. Используя упрощенную систему налогообложения с 6%-ной ставкой и лимитом доходов в 150 млн руб., обвиняемые скрыли реальный доход, который был значительно выше, и уклонились от уплаты налогов на сумму свыше 116 млн руб.