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Минпросвещения анонсировало появление единого школьного телевидения в РФ

Сергей Пахомов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

В российских школах со следующего года появится единое телевидение, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.

«Этот проект стартует в пилотных 15 регионах, и по его результатам уже со следующего года мы планируем реализовать во всех наших школах страны», – отметил Кравцов (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, вещание будет проходить после уроков и во время перемен. Он уточнил, что единое школьное телевидение предполагает показ детям разных фильмов и роликов, которые в том числе полезны в обучении.

27 сентября глава Минпросвещения анонсировал обновление стандарта работы детских садов. Он подчеркнул, что детский сад должен оставаться пространством воспитания, а не просто подготовкой к школе. «Знакомство с родной культурой, литературой, обычаями и нравственными ориентирами важнее заучивания букв и цифр в саду», – отметил министр.

24 сентября Кравцов заявил, что в России сократилось число двоечников, а результаты ЕГЭ улучшаются.  По его словам, эта динамика свидетельствует об изменениях в качестве школьного образования.

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