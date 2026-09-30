Минпросвещения анонсировало появление единого школьного телевидения в РФ
В российских школах со следующего года появится единое телевидение, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.
«Этот проект стартует в пилотных 15 регионах, и по его результатам уже со следующего года мы планируем реализовать во всех наших школах страны», – отметил Кравцов (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, вещание будет проходить после уроков и во время перемен. Он уточнил, что единое школьное телевидение предполагает показ детям разных фильмов и роликов, которые в том числе полезны в обучении.
27 сентября глава Минпросвещения анонсировал обновление стандарта работы детских садов. Он подчеркнул, что детский сад должен оставаться пространством воспитания, а не просто подготовкой к школе. «Знакомство с родной культурой, литературой, обычаями и нравственными ориентирами важнее заучивания букв и цифр в саду», – отметил министр.
24 сентября Кравцов заявил, что в России сократилось число двоечников, а результаты ЕГЭ улучшаются. По его словам, эта динамика свидетельствует об изменениях в качестве школьного образования.