Кравцов анонсировал появление удостоверений учителя

29 сентября «Ведомости» обратили внимание, что в информационно-методическом письме о преподавании в 2026/27 учебном году указано, что на уроках труда (технологии) учителям рекомендовали знакомить школьников с достижениями российских ученых, конструкторов, изобретателей, а также с культурным наследием, народными промыслами и ролью семьи в жизни человека. У самого предмета, как утверждается, «высокий воспитательный потенциал», для того чтобы сформировать нравственные ориентиры и традиционные ценности: патриотизм, гражданственность, созидательный труд, коллективизм, взаимопомощь, семейные ценности.