Кравцов анонсировал появление удостоверений учителя
Минпросвещения России готовится к введению удостоверения учителя, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов на открытии форумов для классных руководителей и директоров школ в национальном центре «Россия».
Он рассказал, что министерство подготовило три проекта федеральных законов и проект постановления правительства, которые касаются статуса педагога в стране. Кравцов отметил, что такого положения ранее не существовало.
29 сентября «Ведомости» обратили внимание, что в информационно-методическом письме о преподавании в 2026/27 учебном году указано, что на уроках труда (технологии) учителям рекомендовали знакомить школьников с достижениями российских ученых, конструкторов, изобретателей, а также с культурным наследием, народными промыслами и ролью семьи в жизни человека. У самого предмета, как утверждается, «высокий воспитательный потенциал», для того чтобы сформировать нравственные ориентиры и традиционные ценности: патриотизм, гражданственность, созидательный труд, коллективизм, взаимопомощь, семейные ценности.
25 сентября заместитель директора департамента кадровой политики министерства Сергей Антонов сообщил, что конкурс в педагогические вузы РФ, подведомственные Минпросвещения, по программам бакалавриата, специалитета и базового высшего образования в приемную кампанию 2026 г. составил более семи человек на место.
По его словам, на каждое направление подготовки было подано 15 заявлений на бюджетное место, в 2025 г. – 12. Всего для подведомственных министерству 36 вузов было выделено 37 514 бюджетных мест по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки «образование и педагогические науки».