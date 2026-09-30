СК возбудил дело о теракте после атаки БПЛА в Брянской области
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после атаки беспилотников на гражданский объект в Брянской области. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
По данным следствия, утром 30 сентября в Трубчевске беспилотники украинских вооруженных формирований нанесли удар по автоцистерне, находившейся у молочного комбината. В результате пострадали мирные жители, в том числе семь учащихся расположенного неподалеку Трубчевского автомеханического техникума. Точное число пострадавших устанавливается.
Уголовное дело возбуждено по ст. 205 УК РФ (теракт). По ней грозит до 20 лет лишения свободы. Следователи и криминалисты СК устанавливают обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к атаке.
30 сентября губернатор Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что не менее 12 человек пострадали при атаке беспилотника на Трубчевск в Брянской области. Среди раненых есть дети. В ночь на 30 сентября дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 384 украинских беспилотника над 19 регионами России и одним морем.