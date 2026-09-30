СК возбудил дело о теракте после атаки БПЛА в Брянской области

30 сентября губернатор Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что не менее 12 человек пострадали при атаке беспилотника на Трубчевск в Брянской области. Среди раненых есть дети. В ночь на 30 сентября дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 384 украинских беспилотника над 19 регионами России и одним морем.