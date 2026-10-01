Ученый назвал извержение Йеллоустоуна глобальной угрозой для Земли

9 сентября стало известно, что судно с пятью журналистами и двумя членами экипажа исчезло в проливе между островами Ява и Суматра во время подготовки материала об извержении Анак-Кракатау. На борту судна находились семь человек, в том числе пять журналистов: Багас Хойруннас из Antara, Ари Басуки из Merdeka, Юдхис из iNews, Даус из турецкого агентства Anadolu и внештатный фотожурналист Донал.