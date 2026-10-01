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Ученый назвал извержение Йеллоустоуна глобальной угрозой для Земли

Ксения Наумчик
Steven Cordes / Unsplash
Steven Cordes / Unsplash

Масштабное извержение Йеллоустонской кальдеры в США может повлиять на климат и жизнь людей во всем мире. Об этом «РИА Новости» заявил профессор геологии Университета Невады в Рино Филипп Рупрехт.

По словам ученого, катастрофически мощное извержение затронет не только западное полушарие, но и окажет глобальное воздействие. Одним из последствий могут стать серьезные проблемы с продовольствием и перебои в поставках продуктов.

Йеллоустонская кальдера расположена на территории одноименного национального парка на северо-западе США. Ее часто называют супервулканом. Рупрехт отметил, что крупные извержения в районе Йеллоустоуна происходили около 7000 лет назад и более 1 млн лет назад.

При этом ученый подчеркнул, что вероятность подобного события в обозримом будущем остается низкой, и призвал не беспокоиться об этом.

В начале сентября произошли извержения вулкана Анак-Кракатау в Индонезии. Из-за вулканического пепла страна продлевала закрытие восьми аэропортов и отменила бесплатное школьное питание в ряде районов. 7 сентября АТОР сообщил, что рейс VN63 авиакомпании Vietnam Airlines из Ханоя в Москву был задержан из-за извержения вулкана Анак-Кракатау в Индонезии. Около 600 российских туристов ожидали вылета из аэропорта Нойбай в Ханое. 

9 сентября стало известно, что судно с пятью журналистами и двумя членами экипажа исчезло в проливе между островами Ява и Суматра во время подготовки материала об извержении Анак-Кракатау. На борту судна находились семь человек, в том числе пять журналистов: Багас Хойруннас из Antara, Ари Басуки из Merdeka, Юдхис из iNews, Даус из турецкого агентства Anadolu и внештатный фотожурналист Донал.

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