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Главная / Общество /

Бауманка нарастила выручку до 26 млрд руб. за счет НИОКР

Антон Потоков
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Общая выручка МГТУ им. Баумана составила 26 млрд руб. в 2025 г., сообщил ректор университета Михаил Гордин в интервью «Ведомостям». В 2026 г. ожидается рост до 29 млрд руб.

«В научно-производственном контуре мы имеем в 2025 г. выручку 8,8 млрд и ожидаем ее увеличение по итогам этого года до 10,6 млрд, или на 20%», – сказал Гордин.

Научно-образовательный контур принес 15,6 млрд руб. в 2025 г. и должен вырасти до 16,7 млрд в 2026 г. Около 80% этой суммы – госзадание. В научно-производственном контуре госзадание составляет лишь 15%, остальное – контракты на НИОКР, поставки продукции и научные гранты. Выручка от НИОКР вырастет с 7,4 млрд руб. в 2025 г. до 9,2 млрд в 2026 г. Разработки дадут основной прирост – с 3,7 млрд до 5 млрд руб. К 2030 г. университет рассчитывает выйти на 17-18 млрд руб. по этому направлению.

В интервью Гордин также говорил о среднем балле абитуриентов, соглашениях с IT-компаниями и о своем совете друзьям не отдавать детей в IT.

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