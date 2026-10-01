Бауманка нарастила выручку до 26 млрд руб. за счет НИОКР

Научно-образовательный контур принес 15,6 млрд руб. в 2025 г. и должен вырасти до 16,7 млрд в 2026 г. Около 80% этой суммы – госзадание. В научно-производственном контуре госзадание составляет лишь 15%, остальное – контракты на НИОКР, поставки продукции и научные гранты. Выручка от НИОКР вырастет с 7,4 млрд руб. в 2025 г. до 9,2 млрд в 2026 г. Разработки дадут основной прирост – с 3,7 млрд до 5 млрд руб. К 2030 г. университет рассчитывает выйти на 17-18 млрд руб. по этому направлению.