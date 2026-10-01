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Песков призвал проявить терпение по инциденту с Flydubai

Анна Виноградова
Unsplash
Unsplash

Кремль пока не располагает информацией о том, находились ли россияне на борту самолета Flydubai, который 30 сентября экстренно приземлился в Саудовской Аравии. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о возможном участии российских пилотов в инциденте.

Песков рекомендовал обратиться за информацией к российским спецслужбам и дождаться результатов расследования. «Наверное, нужно все-таки чуть-чуть проявить терпения, и мы получим ту информацию, которую следствие посчитает возможным к опубликованию», – сказал представитель Кремля.

1 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил CNN, что израильские власти не получали разведывательных данных или предупреждений о возможной угрозе до инцидента с Flydubai.

30 сентября самолет Flydubai, выполнявший рейс Дубай – Тель-Авив, экстренно приземлился в Саудовской Аравии после того, как передал код, используемый при возможном захвате воздушного судна.

Ливанский портал Cedar News со ссылкой на источники в Израиле сообщил, что пилотами являлись граждане Омана и ОАЭ, а генконсульство России в Дубае заявило ТАСС, что россиян на борту не было.

В тот же день 14-й канал израильского телевидения со ссылкой на первые данные расследования сообщил, что один из пилотов мог намеренно направить самолет в крутое пике.

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