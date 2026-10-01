Песков призвал проявить терпение по инциденту с Flydubai

Кремль пока не располагает информацией о том, находились ли россияне на борту самолета Flydubai, который 30 сентября экстренно приземлился в Саудовской Аравии. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о возможном участии российских пилотов в инциденте.