Нетаньяху: Израиль не получал предупреждений об инциденте с Flydubai

30 сентября самолет Flydubai, летевший из Дубая в Тель-Авив, перестал отображаться на сервисах для отслеживания полетов. Он передал код, который используют при возможном захвате воздушного судна. Самолет развернулся над Саудовской Аравией. При этом ВВС Израиля направили в сторону пассажирского самолета истребители. Позже Нетаньяху заявил, что один из пилотов нанес ножевое ранение другому. Нападавший пилот был арестован. В тот же день министр транспорта Израиля Мири Регев потребовала приостановить рейсы Flydubai.