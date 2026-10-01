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Нетаньяху: Израиль не получал предупреждений об инциденте с Flydubai

Ксения Наумчик
Anthony Behar / Sipa USA / ТАСС
Anthony Behar / Sipa USA / ТАСС

Израиль не получал разведывательной информации или предупреждений о возможной угрозе инцидента, произошедшего с рейсом Flydubai в Тель-Авив. Об этом премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил в интервью телеканалу CNN.

По его словам, Израиль получает информацию о планах атак на страну и ее граждан за рубежом со стороны «иранских прокси», включая «Хезболлу» и «Хамас». При этом конкретных предупреждений о происшествии с рейсом Flydubai, по его словам, не поступало.

Нетаньяху также сообщил, что Израиль намерен принять участие в допросе пилота, который, согласно ранее озвученной им версии, напал на второго пилота во время полета.

30 сентября самолет Flydubai, летевший из Дубая в Тель-Авив, перестал отображаться на сервисах для отслеживания полетов. Он передал код, который используют при возможном захвате воздушного судна. Самолет развернулся над Саудовской Аравией. При этом ВВС Израиля направили в сторону пассажирского самолета истребители. Позже Нетаньяху заявил, что один из пилотов нанес ножевое ранение другому. Нападавший пилот был арестован. В тот же день министр транспорта Израиля Мири Регев потребовала приостановить рейсы Flydubai.

1 октября представитель Flydubai сообщил «РИА Новости», что рейсы авиакомпании в Израиль и обратно будут приостановлены из-за расследования инцидента. Полеты могут быть возобновлены после поступления дополнительной информации касательно инцидента. Представитель авиакомпании пояснил, что данное решение позволит соответствующим органам установить все обстоятельства происшествия, и добавил, что авиакомпания поддерживает связь с госорганами, регулирующими ведомствами и представителями аэропортов.

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