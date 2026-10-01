Нетаньяху рассказал об «исламистской радикализации» второго пилота Flydubai

1 октября Нетаньяху заявил CNN, что Израиль не получал разведывательных данных или предупреждений о возможной угрозе до инцидента с Flydubai. В тот же день Песков не подтвердил сообщения об участии россиян в инциденте и призвал дождаться результатов расследования.