Нетаньяху рассказал об «исламистской радикализации» второго пилота Flydubai
Второй пилот самолета Flydubai, который 30 сентября совершил экстренную посадку в Саудовской Аравии, подвергся исламистской радикальной идеологической обработке, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью Fox News.
При этом он отметил, что пока рано говорить о возможных связях пилота с Ираном. Произошедшее Нетаньяху назвал «Голливудом на стероидах».
1 октября Нетаньяху заявил CNN, что Израиль не получал разведывательных данных или предупреждений о возможной угрозе до инцидента с Flydubai. В тот же день Песков не подтвердил сообщения об участии россиян в инциденте и призвал дождаться результатов расследования.
30 сентября власти Саудовской Аравии арестовали пилота Flydubai после нападения с ножом на коллегу. Ливанский портал Cedar News сообщал, что пилотами самолета были граждане Омана и ОАЭ, а телеканал N12 – что один из них попытался захватить управление воздушным судном и ранил коллегу ножом.