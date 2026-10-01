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Нетаньяху рассказал об «исламистской радикализации» второго пилота Flydubai

Анна Виноградова
Anthony Behar \ TASS
Anthony Behar \ TASS

Второй пилот самолета Flydubai, который 30 сентября совершил экстренную посадку в Саудовской Аравии, подвергся исламистской радикальной идеологической обработке, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью Fox News.

При этом он отметил, что пока рано говорить о возможных связях пилота с Ираном. Произошедшее Нетаньяху назвал «Голливудом на стероидах».

1 октября Нетаньяху заявил CNN, что Израиль не получал разведывательных данных или предупреждений о возможной угрозе до инцидента с Flydubai. В тот же день Песков не подтвердил сообщения об участии россиян в инциденте и призвал дождаться результатов расследования.

30 сентября власти Саудовской Аравии арестовали пилота Flydubai после нападения с ножом на коллегу. Ливанский портал Cedar News сообщал, что пилотами самолета были граждане Омана и ОАЭ, а телеканал N12 – что один из них попытался захватить управление воздушным судном и ранил коллегу ножом.

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