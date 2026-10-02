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Главная / Общество /

Пенсионер погиб при взрыве в квартире в Зеленограде

Анна Виноградова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

80-летний мужчина погиб при взрыве в своей квартире в районе Крюково в Зеленограде, сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник. По предварительным данным телеканала, пенсионер мог самостоятельно привести в действие взрывное устройство.

Из подъезда эвакуировали 15 человек. Саперы проверяют квартиру и устанавливают, могли ли в помещении находиться другие взрывные устройства. Информации о других пострадавших не поступало.

18 сентября полиция обнаружила в квартире пенсионерки в Петербурге оружие, более 2000 патронов и предметы, похожие на гранаты. Экспертиза также выявила 256,7 г бездымного пороха, который отнесли к метательным взрывчатым веществам.

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