Пенсионер погиб при взрыве в квартире в Зеленограде
80-летний мужчина погиб при взрыве в своей квартире в районе Крюково в Зеленограде, сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник. По предварительным данным телеканала, пенсионер мог самостоятельно привести в действие взрывное устройство.
Из подъезда эвакуировали 15 человек. Саперы проверяют квартиру и устанавливают, могли ли в помещении находиться другие взрывные устройства. Информации о других пострадавших не поступало.
18 сентября полиция обнаружила в квартире пенсионерки в Петербурге оружие, более 2000 патронов и предметы, похожие на гранаты. Экспертиза также выявила 256,7 г бездымного пороха, который отнесли к метательным взрывчатым веществам.