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Пожар в особняке Миллера в Санкт-Петербурге потушен

Анна Суслова
Валентин Егоршин / ТАСС
Валентин Егоршин / ТАСС

Пожар в особняке Миллера на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге ликвидирован, сообщили в ГУ МЧС города.

«В 19.38 пожар ликвидирован», – говорится в сообщении.

Сообщение о возгорании в историческом здании поступило 1 октября. Пожару присвоили третий ранг сложности. Площадь горения составляла около 2000 кв. м. 1 октября в 20:26 ранг пожара был повышен до второго, а в 21:12 – третьего.

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В тушении пожара были задействованы 165 человек и 37 единиц техники.

2 октября в 00:40 пожар был локализован, в 01:45 мск пожарные ликвидировали открытое горение.

О пострадавших не сообщалось. Отмечается, что особняк Миллера в эксплуатации не находился.

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