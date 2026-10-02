Пожар в особняке Миллера в Санкт-Петербурге потушен
Пожар в особняке Миллера на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге ликвидирован, сообщили в ГУ МЧС города.
«В 19.38 пожар ликвидирован», – говорится в сообщении.
Сообщение о возгорании в историческом здании поступило 1 октября. Пожару присвоили третий ранг сложности. Площадь горения составляла около 2000 кв. м. 1 октября в 20:26 ранг пожара был повышен до второго, а в 21:12 – третьего.
В тушении пожара были задействованы 165 человек и 37 единиц техники.
2 октября в 00:40 пожар был локализован, в 01:45 мск пожарные ликвидировали открытое горение.
О пострадавших не сообщалось. Отмечается, что особняк Миллера в эксплуатации не находился.