Задымление в вагоне поезда «Ока» произошло на станции «Тульская»Движение на участке серой ветки временно приостанавливали
Задымление произошло в вагоне поезда серии «Ока» на станции «Тульская» Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро. Ситуацию оперативно взяли под контроль сотрудники метрополитена, угрозы для здоровья и безопасности пассажиров не было, сообщил столичный департамент транспорта.
Движение на серой ветке метро сейчас восстановлено и идет по графику. В дептрансе отметили, что все поезда серии «Ока» обслуживаются сервисной компанией производителя по контракту жизненного цикла. Она отвечает перед Московским метрополитеном за текущее техническое состояние составов. Перед выходом на линию вагон прошел необходимые проверки и обслуживание.
Ранее 3 октября движение поездов приостанавливали на участке от «Серпуховской» до «Нагорной». В обратном направлении составы следовали с увеличенными интервалами. До этого дептранс сообщал об увеличении интервалов на южном участке линии для проверки состава.
Также в оперативных службах ТАСС сообщали, что из-за задымления со станции «Тульская» эвакуировались около 250 человек.