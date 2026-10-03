Задымление в вагоне поезда «Ока» произошло на станции «Тульская»

Движение на серой ветке метро сейчас восстановлено и идет по графику. В дептрансе отметили, что все поезда серии «Ока» обслуживаются сервисной компанией производителя по контракту жизненного цикла. Она отвечает перед Московским метрополитеном за текущее техническое состояние составов. Перед выходом на линию вагон прошел необходимые проверки и обслуживание.