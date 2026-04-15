Тест. Что вы знаете про полет Юрия Гагарина в космос?В России отмечают 65-ю годовщину выхода на орбиту корабля «Восток»
Мы продолжаем серию публикаций, приуроченных к 65-летию полета Юрия Гагарина в космос. В честь этой памятной даты «Ведомости» совместно с кандидатом исторических наук и руководителем программы «История» Института общественных наук РАНХиГС Александром Фокиным подготовили тест. Проверьте, что вы знаете о первом выходе человека на орбиту?
Вопрос 1 из 10
Какой эпизод поразил медиков и инженеров перед стартом Юрия Гагарина 12 апреля 1961 г.?
- Гагарин попросил отменить последний медосмотр
- Гагарин попросил перенести запуск на несколько секунд, чтобы отдышаться
- Пульс Гагарина перед запуском оставался спокойным и ровным
- Гагарин полетел в космос с зубной болью