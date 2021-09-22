«Мангазея Девелопмент» представила новый жилой комплекс бизнес-класса на Северо-Западе Москвы
Компания «Мангазея Девелопмент» объявила о строительстве жилого комплекса бизнес-класса в Щукинском районе Москвы. Будущий проект, получивший название «Интонация», состоит из 2 башен, каждая высотой 21 этаж, объединенных общим стилобатом с эксплуатируемой кровлей. В жилом комплексе 308 квартир общей площадью 23 тыс. кв. м. Строительство начато в сентябре этого года, а ввод в эксплуатацию запланирован на IV квартал 2023 года. Компания реализует объект с помощью проектного финансирования.
Отличительной чертой «Интонации» станут просторные планировки (средняя площадь квартир 75 кв.м), а также наличие квартир формата Hight Flat с увеличенной высотой потолков до 3,4 м. Особенностью лотов на последних этажах являются квартиры с дровяным камином и окном в ванной. Все квартиры реализуются без отделки. Средняя цена на старте от 315 тыс. рублей за м2. Стоимость однокомнатной квартиры 48,4 кв. м составляет 15 млн рублей. Бюджет покупки просторной четырехкомнатной квартиры площадью 129 кв. м – от 47 млн рублей.
«На фоне пандемии, окончания действия льготной ипотеки и удорожания себестоимости строительства, мы, с одной стороны, опираемся на принципы качества строительства и высоких темпов ввода в эксплуатацию, а с другой – воплощаем наиболее актуальные тренды на рынке жилой недвижимости. Сквозные умные технологии, эффективная экологичность, прикладная цифровизация и единая система клиентского сервиса – это черты девелопмента будущего, и все они воплощены в жилом комплексе «Интонация», — говорит Дмитрий Липовой, коммерческий директор «Мангазея девелопмент».
Архитектурная концепция разработана бюро «APEX», работающей в едином стандарте BIM-технологий на всех этапах проекта. По словам главного архитектора бюро «АРЕХ» Антона Бондаренко, основой композиции комплекса «Интонация» являются две башни, расположенные на едином стилобате. Такая форма зданий позволила максимизировать количество видовых квартир. В жилом комплексе «Интонация» фасады будут облицованы современным крупноформатным керамогранитом коричневого цвета и натуральным светло-серым камнем.
Из премиального сегмента компания «позаимствовала» для своего нового проекта прогрессивную инженерию. Дом оснащен централизованной системой кондиционирования, приборами усиления сотовой связи в лифтах и на паркинге, системой УФ обеззараживания воздуха в лифтах и УФ очистки воды в квартирах, системой контроля и управления доступом с функцией распознавания лиц.
Директор по проектированию «Мангазея Девелопмент» Игорь Петров отметил: «Особенностью проекта является современное программное обеспечение, позволяющее интегрировать установленное инженерное оборудование в систему умного дома. Система безопасности в жилом комплексе позволяет проводить аналогию: мой дом – моя крепость. Для этого мы спроектировали закрытый внутренний двор, видеонаблюдение на территории и в МОПах, домофонию с видеосвязью, доступ на территорию по сканированию лиц, въезд авто через автоматическую систему считывания номеров».
Воплощая тренд на интегральную многофункциональность, «Мангазея Девелопмент» предусмотрела в проекте паркинг на 186 машино-мест, 110 просторных келлеров до 16 м2, коммерческие помещения общей площадью 774 кв.м и детский сад на 50 мест. В жилом комплексе «Интонация» собственная инфраструктура: спортивная и детские площадки, а зонирование дворового пространства выполнено с разделением на места для активного и уединённого отдыха.
«Сегмент бизнес-класса динамично развивается, перенимая черты премиального сектора. Поэтому жилой фонд, построенный 10-15 лет назад, сегодня морально устарел, и жители этих домов активно ищут возможности улучшить свои жилищные условия. Наша целевая аудитория – обеспеченные семьи с детьми, для которых покупка квартиры — это не инвестиция, а улучшение качества жизни. Сегмент бизнес-класса далек от насыщения, поэтому наибольшая часть квартир в нашем проекте найдет своих покупателей еще до ввода в эксплуатацию», — говорит Дмитрий Соболев, финансовый директор «Мангазея Девелопмент».
За 9 лет ведения девелоперского бизнеса компания «Мангазея Девелопмент» сформировала портфель объектов общей площадью 247 тыс. кв. м. Среди введенных в эксплуатацию жилых комплексов есть проекты класса «комфорт», «комфорт +» и «бизнес»: «Марьина Роща», «Измайлово Lane», «ПИКАССО», «ТЫ И Я». Традицией для компании стало досрочное введение объектов в эксплуатацию: опережающими темпами были построены ¾ жилых комплексов, остальные сданы точно в срок.
Проектная декларация на сайте Наш.Дом.РФ.
Застройщик ООО СЗ «АктивДевелопмент».