«Мангазея Девелопмент» представила новый жилой комплекс бизнес-класса на Северо-Западе Москвы

«Сегмент бизнес-класса динамично развивается, перенимая черты премиального сектора. Поэтому жилой фонд, построенный 10-15 лет назад, сегодня морально устарел, и жители этих домов активно ищут возможности улучшить свои жилищные условия. Наша целевая аудитория – обеспеченные семьи с детьми, для которых покупка квартиры — это не инвестиция, а улучшение качества жизни. Сегмент бизнес-класса далек от насыщения, поэтому наибольшая часть квартир в нашем проекте найдет своих покупателей еще до ввода в эксплуатацию», — говорит Дмитрий Соболев, финансовый директор «Мангазея Девелопмент».