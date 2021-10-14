Как кокосовое молоко из стран Азии завоевало блюда, кухни и сердца в российских домах, ресторанах и кафе

Но не всё, что мы пьём сегодня под гордым названием «кокосовое молоко», на самом деле оно. Большинство продуктов — кокосовый напиток, в составе которого молока не более 2 %. «Такое густое?» — удивлённо спросили меня дома, когда я впервые купила кокосовое молоко AROY-D, чтобы приготовить рисовую кашу с манго. Да, ничего удивительного: настоящее кокосовое молоко жирное, это говорит о том, что оно натуральный, неразбавленный продукт. Но пить настоящее кокосовое молоко в неразбавленном виде сложно, но и вряд ли вы станете это делать. Жирность кокосового молока может быть от 10‒12 % до 17‒19 %, а, например, жирность кокосовых сливок — 20‒22 %, 22‒24 %. Но добавлять в кофе вместо коровьего можно, предварительно разбавив, если хотите менее густой напиток, или добавить чистое сразу из упаковки — так у кофейного напитка получается мягкий кокосовый вкус.