Как кокосовое молоко из стран Азии завоевало блюда, кухни и сердца в российских домах, ресторанах и кафе
Кокосовым молоком в Москве давно никого не удивишь. В супермаркетах оно стало главной альтернативой коровьему и его соседом по полке, а в кофейнях «на кокосовом» делают специальные меню и советуют заказывать некоторые напитки именно на нём. «Мне кажется, так вкуснее», — комментирует приятель-бариста привычку готовить матча латте только на кокосовом молоке. И правда вкуснее.
Но не всё, что мы пьём сегодня под гордым названием «кокосовое молоко», на самом деле оно. Большинство продуктов — кокосовый напиток, в составе которого молока не более 2 %. «Такое густое?» — удивлённо спросили меня дома, когда я впервые купила кокосовое молоко AROY-D, чтобы приготовить рисовую кашу с манго. Да, ничего удивительного: настоящее кокосовое молоко жирное, это говорит о том, что оно натуральный, неразбавленный продукт. Но пить настоящее кокосовое молоко в неразбавленном виде сложно, но и вряд ли вы станете это делать. Жирность кокосового молока может быть от 10‒12 % до 17‒19 %, а, например, жирность кокосовых сливок — 20‒22 %, 22‒24 %. Но добавлять в кофе вместо коровьего можно, предварительно разбавив, если хотите менее густой напиток, или добавить чистое сразу из упаковки — так у кофейного напитка получается мягкий кокосовый вкус.
Чаще всего натуральным кокосовым молоком заменяют молочные продукты с лактозой в готовке. Да, на кокосовом молоке можно приготовить множество блюд: от пудингов и сыроедческих сладостей до крем-супов и знакомых с детства овсяных каш. Кокосовое молоко заменит и обычное коровье в соусах к птице или рыбе.
В ресторанах азиатской кухни кокосовое молоко — незаменимый ингредиент: знаменитый острый суп Том-Ям в России всегда готовится с ним. В кафе здорового питания «Город-Сад» можно найти панакоту на кокосовом молоке, а кокосовой сгущёнкой к сырникам вас угостят в Margarita Bistro. Кокосовая сгущёнка, кстати, удивительный продукт — сладкая, но не приторная одновременно. Осторожно — съедается быстрее сырников.
Но кокосовое молоко москвичи тоже распробовали не сразу: народная любовь пришла к нему после 2010-х, хотя и появилось на прилавках раньше, будучи, скорее, нишевым продуктом в отделах азиатской кухни. Так, молоко AROY-D в Россию привезли в 2008 году. Спрос всё больше превышал предложение и рос таким темпом, что компания-поставщик ООО «ЭксИм Пасифик» подписала эксклюзивный контракт на ввоз кокосового молока AROY-D. Продукт выбрали не случайно: на кокосовое молоко AROY-D равняются производители растительных напитков во всем мире. Заводы бренда находятся в трех странах: Таиланде, Индонезии, Вьетнаме — и несмотря на такой объём производства, компания успевает контролировать каждый этап от качества земли на плантациях и сборки урожая кокосов до условий производства молока, оборудования на заводах и его отправки, в том числе в Россию.
Стабильность качества, большое количество форм-факторов (упаковка от 250 мл до 1 литра, тетрапак и жестяные банки), доступность в магазинах и цена сделали кокосовое молоко Aroy-D самым популярным продуктом в своей категории. Шеф-повара ресторанов любят его за то, что в каждой упаковке — ни граммом меньше, а молоко — одинаковой густоты и заявленной на упаковке жирности, а значит, можно не бояться за рецептуру блюд. Рядовой гурман за то, что пачку кокосового молока можно купить и в соседнем «Перекрёстке» (а если повезёт, — и по акционной цене) и «Яндекс.Лавкой» к завтраку доставить.
Если вы ещё не готовили на кокосовом молоке, самое простое — начать с каш и крем–супов, особенно сейчас, в сезон тыквы, когда пряный тыквенный суп на кокосовом молоке очень кстати согреет в обед. По запросу «рецепты на кокосовом молоке» Google выдаёт примерно 149 000 результатов — от курицы карри до риса и блинов. Есть где разгуляться.
Автор материала: Татьяна Попова
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