Бизнес в поисках технологий: где искать стартапы в 2022 году
Крупный бизнес находится в постоянном поиске технологий: в условиях жесткой конкуренции именно инновации позволяют сохранить ключевые преимущества и даже вырваться вперед. Поэтому сегодня мы наблюдаем очередной виток «охоты за стартапами». Рассказываем о том, как платформа SberUnity помогает всем участникам российского венчурного рынка находить друг друга просто и с минимальными затратами.
«Охота за стартапами»: рекорд за рекордом
В этом году «охота за стартапами» достигла своего максимума. Согласно исследованию аналитической компании Dsight, объем венчурных сделок с российскими стартапами в первом полугодии 2021 года вырос более чем в три раза по сравнению с тем же периодом прошлого года и установил рекорд в 1 млрд долларов, а количество сделок, в которых приняли участие корпорации и корпоративные венчурные фонды, за этот период увеличилось больше чем вдвое (359 за 6 месяцев 2021-го).
Впрочем, рост интереса к стартапам со стороны крупных корпораций ‒ это общемировой тренд. В этом году мировые венчурные инвестиции, в том числе со стороны корпораций и корпоративных фондов, побили исторический рекорд: их объем составил 268,7 млрд долларов, что превышает общий объем инвестиций в 251,2 млрд долларов годом ранее. Об этом сообщал Reuters в июле текущего года. Основная часть сделок была заключена с компаниями, занимающимися программным обеспечением, электронной коммерцией, цифровым здравоохранением и финансовыми технологиями, чьи продукты и услуги пользовались большим спросом во время пандемии.
У каждого своя инфраструктура
В условиях усиливающейся конкуренции корпорациям приходится еще более активно искать инновационные решения для своего бизнеса, а стартапы выводят на рынок все больше и больше новых перспективных разработок. Как корпорации сориентироваться в этом море предложений и найти именно то, что действительно нужно?
Индустрия инноваций в России исторически разобщена. Для того чтобы «примелькаться» тому или иному крупному инвестору, стартапы буквально обивают пороги, стараются завести «правильные» знакомства. По результатам исследования «Стартап Барометр 2021», 84 % стартапов в России хотят работать с корпорациями или уже работают с ними.
Понимая безусловную важность инноваций для бизнеса, крупные компании и корпорации не жалеют времени и ресурсов. Для работы со стартапами они выстраивают собственные инфраструктуры — используют такие инструменты, как акселераторы, венчурные студии, бизнес-инкубаторы, хакатоны и так далее. Они сами выстраивают скаутинг или же обращаются за услугами к специализированным операторам.
Проблема в том, что каждая корпорация строит такую систему обособленно из-за этого часто не имеет возможности видеть все предложения на рынке, так как единой универсальной базы с актуальной информацией о стартапах на российском рынке долгое время не было.
Одна платформа для всех
Так было до недавнего времени, пока в сентябре 2021 года Сбер не представил SberUnity — единую платформу для создания прямых связей между стартапами, венчурными инвесторами и крупными технологическими компаниями. Подобная открытая площадка в России – первая и, судя по откликам, ее явно ждали: уже сейчас в этом цифровом пространстве около 40 российских и иностранных компаний — Сбер, IBM, «Северсталь», «Сибур», «Магнит», «Билайн», Unilever и многие другие разместили более двухсот заявок на технологии. К платформе присоединились более 40 инвестфондов и бизнес-ангелов, 600 стартапов. Ожидается, что до конца будущего года количество участников на платформе превысит 5 тысяч.
«Мы изучили рынок и провели несколько десятков интервью с представителями индустрии инноваций. Собрав обратную связь, выделили две основные проблемы ‒ разрозненность участников рынка и отсутствие общей инфраструктуры для всех них. Эти две проблемы мы и попытались решить», ‒ рассказывают в «Сбере».
Похожие платформы есть на Западе: это известные Crunchbase, ProductHunt, F6S и ряд других. Однако они не обладают достаточными данными по российскому венчурному рынку и имеют, по сравнению со SberUnity, ограниченный функционал. Например, Crunchbase появился как дополнительный проект медиаиздания Techcrunch и потому является скорее витриной общедоступной информации, нежели сервисом, который бы позволял пользователям связываться друг с другом, а также оформлять на платформе различные услуги.
Были попытки создания подобных платформ и в России, но они имеют те же проблемы ‒ неполный функционал и ограниченные данные о стартапах. Кроме того, данные о стартапах для российских баз собираются из открытых источников без ведома самих стартапов и часто включают устаревшие или ошибочные данные.
Ключевое отличие платформы SberUnity в том, что база формируется исключительно самими участниками ‒ корпорациями, инвесторами, стартапами. Свои профили они заполняют самостоятельно, а команда SberUnity продумывает механизмы для того, чтобы стартапы поддерживали информацию о себе в актуальном виде.
Что дает SberUnity
Типовые процессы работы со стартапами на платформе SberUnity автоматизированы и приведены в формат «одного окна». Это универсальное решение позволяет корпорациям снизить издержки на создание и поддержку собственных инструментов по работе с инновациями. Достаточно заполнить типовой профиль, где рассказать о том, какие формы поддержки корпорация имеет и в каких технологических решениях нуждается. Зарегистрировавшись на SberUnity, корпорация может самостоятельно, с помощью системы фильтров, находить интересные стартапы и предлагать им поработать вместе. Либо разместить свои заявки на разработку нужных ей технологий.
Инвесторы (венчурные фонды и бизнес-ангелы), используя SberUnity, также получают дополнительный инструмент для поиска стартапов: с помощью системы фильтров (индустрии, технологии, текущий раунд финансирования и будущий, география инвестиций и тип инвестора) можно подобрать именно те будущие портфельные проекты, которые актуальны на данный момент. Помимо поиска стартапов, инвесторы могут подать заявку на участие в инвестиционном клубе. В середине декабря Сбер, Московский инновационный кластер и венчурное сообщество AngelsDeck подписали соглашение об организации клуба бизнес-ангелов «Синдикат». Кроме того, что инструмент синдикации позволяет снизить среднюю сумму чека для отдельного инвестора в 3-4 раза, бизнес-ангелы, которые присоединятся к клубу через SberUnity, станут резидентами платформы и смогут работать со стартапами, размещенными на ней.
ПАО Сбербанк