Бизнес в поисках технологий: где искать стартапы в 2022 году

Так было до недавнего времени, пока в сентябре 2021 года Сбер не представил SberUnity — единую платформу для создания прямых связей между стартапами, венчурными инвесторами и крупными технологическими компаниями. Подобная открытая площадка в России – первая и, судя по откликам, ее явно ждали: уже сейчас в этом цифровом пространстве около 40 российских и иностранных компаний — Сбер, IBM, «Северсталь», «Сибур», «Магнит», «Билайн», Unilever и многие другие разместили более двухсот заявок на технологии. К платформе присоединились более 40 инвестфондов и бизнес-ангелов, 600 стартапов. Ожидается, что до конца будущего года количество участников на платформе превысит 5 тысяч.