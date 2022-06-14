Спецпроект MAER взял две награды фестиваля Silver Mercury

Руководитель компании пояснил, что медиахолдинг MAER способен проводить омниканальные кампании, в которых наружная реклама сочетается с другими коммуникационными каналами, в т.ч. с интернетом. Рекламные технологии помогают цифровой наружной рекламе синхронизироваться с радио и проводить трансляции в режиме реального времени, кроме того —таргетировать рекламные сообщения и в онлайн, и в офлайн. В целом, это дает возможность брендам не только находить инкрементальную аудиторию, что высоко ценят маркетологи, но и экономить рекламные бюджеты, получая высокий результат в продвижении.