Спецпроект MAER взял две награды фестиваля Silver Mercury
Сразу две награды фестиваля Silver Mercury (18+) получил рекламный спецпроект медиахолдинга MAER, реализованный для агентства «СберМаркетинг» (ПАО Сбербанк). Итоги голосования жюри были объявлены 8-9 июня в Москве во время церемонии награждения фестиваля рекламы и маркетинговых коммуникаций Silver Mercury XX2.
Проект «Дом ближе, чем кажется» был реализован медиахолдингом MAER для маркетплейса «Домклик». Работа получила золото в номинации «Лучшее использование данных в digital-кампании» и серебро в номинации «Лучшее использование печатной, наружной, внутренней и нестандартной рекламы».
«Спецпроект стал результатом большой командной работы специалистов MAER DIGITAL. Рекламная кампания сервиса для поиска, покупки, продажи, аренды недвижимости «Домклик» стала одной из самых технологически емких на рынке наружной рекламы в России. В ней медиахолдинг MAER одновременно задействовал четыре своих разработки: аналитику, таргетирование, динамический креатив и O2O-ретаргетинг», — прокомментировал награду фестиваля Silver Mercury технический директор медиахолдинга MAER Павел Виноградов.
В реализации спецпроекта перед MAER стояла двойная задача: с помощью цифровой наружной рекламы привести на сайт «Домклик» в Москве новых активных пользователей и создать у потребителя четкую ассоциацию бренда «Домклик» с покупкой недвижимости. Целевой аудиторией проекта были семьи с детьми, которые хотели улучшить жилищные условия, купив квартиру в хорошо знакомом районе.
Чтобы выполнить задачу и преодолеть рекламный клаттер, MAER применил авторские технологии, часть из которых является уникальными разработками. MAER использовал собранные с помощью WiFi-комплексов данные о наружной аудитории, которая видела или могла видеть рекламу «Домклик» на улице. Собранная база данных стала основой для дальнейшего продвижения рекламы в онлайн с использованием корпоративной платформы АIО (16+) и платформы MyTarget (16+).
Эти же данные использовались для автоматического формирования креатива и показа роликов «Домклик» на московских медиафасадах. Для этого использовался аукцион с уникальным алгоритмом. Он автоматически находил целевую аудиторию перед экраном и в режиме реального времени и специально для нее «подтягивал» напрямую с сайта «Домклик» актуальные предложения о продаже объектов недвижимости. Система настраивалась один раз, далее формирование креатива происходило в автоматическом режиме без вмешательства со стороны оператора.
Сочетание нескольких технологий, примененных MAER, произвело визуальный вау-эффект и позволило добиться от аудитории большего по сравнению с классической кампаний внимания, а затем и максимальной вовлеченности. Рекламная технология позволила создать в публичном пространстве ощущение персонального предложения: объявление, размещенное на улице на большом экране, словно обращалось к человеку лично.
В результате проведенной кампании, в которой наружная реклама дополнительно продвигалась в интернете, «Домклик» на 23% увеличил продаж через сайт и приложение и на 75% снизил стоимость клика по онлайн-каналам.
«Нужные технологии ближе, чем кажется, — прокомментировал успешный кейс владелец и генеральный директор медиахолдинга MAER Константин Майор. — В сегодняшней ситуации развитие компаний определяют именно технологии. Каждый вложенный в рекламу рубль должен генерировать два, а лучше три рубля. Отсюда мы наблюдаем всплеск интереса к охватным медиа, умеющим «еще что-нибудь за те же деньги».
Руководитель компании пояснил, что медиахолдинг MAER способен проводить омниканальные кампании, в которых наружная реклама сочетается с другими коммуникационными каналами, в т.ч. с интернетом. Рекламные технологии помогают цифровой наружной рекламе синхронизироваться с радио и проводить трансляции в режиме реального времени, кроме того —таргетировать рекламные сообщения и в онлайн, и в офлайн. В целом, это дает возможность брендам не только находить инкрементальную аудиторию, что высоко ценят маркетологи, но и экономить рекламные бюджеты, получая высокий результат в продвижении.
Silver Mercury — один из крупнейших форумов рынка рекламы и маркетинговых коммуникаций на постсоветском пространстве, проходит при поддержке крупнейших международных и российских индустриальных ассоциаций АКАР, РАМУ, РАСО, НАОМ, АКТОМ, IAB и других. В 2022 году жюри фестиваля оценило 515 конкурсных работ, из которых 97 получили бронзовые, 89 серебряные и 22 золотые награды.
Медиахолдинг MAER — оператор №1 рынка наружной рекламы, по оценке премии AdIndex OOH Awards 2022 за наибольший рост рекламных бюджетов в 2021 году. MAER показал трехзначную динамику, опередив крупнейших российских операторов наружной рекламы. Владеет сетью цифровых экранов — медиафасадов и суперсайтов — в Москве и ключевых регионах России. Суточный OTS медиахолдинга (количество визуальных контактов аудитории с рекламой) превышает 77 млн.