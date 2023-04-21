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Телеканал «МИР 24»* стал шестикратным обладателем премии «Большая цифра»

Андрей Жуков / предоставлено пресс-службой Национальной премии «Большая цифра»

Телеканал «МИР 24» награжден Национальной премией «Большая цифра»** в номинации «Новости и бизнес».

В этом году «МИР 24» был представлен сразу в четырех номинациях: «развлекательная телепрограмма», «спортивная телепрограмма», «документально-познавательный телеканал» и «новости и бизнес». Престижную награду «МИР 24» завоевал в главной для себя области: новости телеканала смотрят 80 миллионов человек в 25 государствах.

Сегодня «МИР 24» — это телеканал, где есть: специальные репортажи, тематические рубрики, собственные документальные фильмы и авторские программы о жизни Содружества. Над их созданием работают 11 филиалов и представительств в девяти странах.

Флагманским продуктом телеканала остаются новости. Информационные выпуски в эфире каждый час, включая ежедневный дайджест «Сегодня в Содружестве». Особенность новостей не только в географии. Это всегда проверенные факты, закрытая журналистская позиция и репортажи от первого лица. Новости готовят собственные корреспонденты, которые живут и работают в странах Содружества и в Грузии.

Телеканал «МИР 24» стал лауреатом Национальной премии «Большая цифра» уже шестой раз. В 2017, 2018, 2019 годах телеканал «МИР 24» получил приз зрительских симпатий. В 2020 году рубрика «Евразия. Спорт» выиграла в номинации «Программа о спорте и здоровом образе жизни», а в 2022 году телеканал «МИР 24» стал лучшим по мнению зрителей в категории «ТВ и видеоконтент» в номинации «Новости и бизнес». В этом году канал подтвердил статус лидера в сфере производства новостей уже по мнению жюри.

«Эта премия в профессиональном плане для нас вдвойне приятна. Потому что этот год особенный для телерадиокомпании «Мир». 30 лет вещания телеканала «МИР» и 10 лет первому евразийскому информационному телеканалу «МИР 24», который формирует новые евразийские элиты», – отметил Председатель МТРК «Мир» Радик Батыршин.

 «Большая цифра» — престижная национальная премия в области многоканального цифрового телевидения, которая ежегодно отмечает наградами лучших представителей телеиндустрии.

В этом году награды вручали в 14-й раз. За «Большую цифру» боролось рекордное количество номинантов. На конкурс было подано 139 работ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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