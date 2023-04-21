Телеканал «МИР 24»* стал шестикратным обладателем премии «Большая цифра»

Телеканал «МИР 24» стал лауреатом Национальной премии «Большая цифра» уже шестой раз. В 2017, 2018, 2019 годах телеканал «МИР 24» получил приз зрительских симпатий. В 2020 году рубрика «Евразия. Спорт» выиграла в номинации «Программа о спорте и здоровом образе жизни», а в 2022 году телеканал «МИР 24» стал лучшим по мнению зрителей в категории «ТВ и видеоконтент» в номинации «Новости и бизнес». В этом году канал подтвердил статус лидера в сфере производства новостей уже по мнению жюри.