Пересборка с позитивным уклоном

При этом драйвером к переменам стала не только технологическая революция, но и кардинальные изменения внутри самого общества. Елена Вартанова отмечает, что в России трансформировались представления о границах и природе медиа, о его смысловом наполнении. Поэтому, находясь в едином информационном пространстве — интернете — для людей стала важна не платформа, а тип контента. Как следствие, комплексная трансформация медиасреды помогла стране избежать «эффекта колеи»: стагнации, вызванной зависимостью от траектории предыдущего развития.