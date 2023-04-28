Пересборка с позитивным уклоном
В Екатеринбурге состоялась международная конференция о роли современных медиа в жизни общества. Владелец и CEO медиахолдинга MAER Константин Майор объявил о намерении транслировать позитивную повестку страны в цифровой наружной рекламе.
Как страна «выехала из колеи»
21 апреля на факультете журналистики в Уральском федеральном университете (УрФУ) прошла конференция «Медиа как фактор адаптации человека к социальным, экономическим и политическим изменениям», участниками которой стали более 100 экспертов из многих дружественных России стран.
Спикеры отметили, что рынок медиа в России проходит фазу активной пересборки. По словам декана факультета журналистики МГУ профессора Елены Вартановой, индустриально-сформулированные элементы сменяются продуктоориентированными. Это значит, что классический советский концепт, неразрывно объединивший контент, каналы коммуникации и аудиторию с государством и законодательством, уходит в прошлое. Когда-то он помогал людям и обществу осознать социальную ценность журналистики, но сейчас — в эпоху цифровизации — у общества возник запрос на развлекательную повестку и общение.
При этом драйвером к переменам стала не только технологическая революция, но и кардинальные изменения внутри самого общества. Елена Вартанова отмечает, что в России трансформировались представления о границах и природе медиа, о его смысловом наполнении. Поэтому, находясь в едином информационном пространстве — интернете — для людей стала важна не платформа, а тип контента. Как следствие, комплексная трансформация медиасреды помогла стране избежать «эффекта колеи»: стагнации, вызванной зависимостью от траектории предыдущего развития.
ИИ, и что?
Одним из последних трендов цифрового пространства в России стала генерация контента с помощью искусственного интеллекта. Новостные ленты шумят новостями о нейросетях, которые пишут дипломы, создают графические изображения, рекламные тексты, песни и даже берут интервью.
Однако искусственный интеллект неспособен заменить многих работников креативных индустрий и обрушить рынок труда, считает председатель комитета по информационной политике Госдумы РФ Александр Хинштейн. По его мнению, нейросеть вне процессов целеполагания и понимания смыслов, а творческая профессия, тем более профессия журналиста должна иметь свою миссию и поднимать общественную дискуссию.
Во имя добра
Одним из перспективных решений, способных превратиться в тренд и повлиять на медиарынок во время пересборки, может стать позитивная повестка, — подчеркнули спикеры конференции. Владелец медиахолдинга MAER, член попечительского совета факультета журналистики УрФУ Константин Майор отметил, что сейчас в российском медиаполе — дефицит позитивного социального контента. По словам руководителя холдинга, игроки крупного бизнеса готовы восполнить пробел.
Социальная направленность встроена в бизнес-модель MAER — оператора крупноформатной цифровой наружной рекламы. В числе общественно-значимых кампаний холдинга – трансляции цитат послания Президента РФ Федеральному Собранию, Петербургского международного экономического форума, выступлений россиян на Олимпиаде в Токио и Пекине и т.д.
Успешно проводить медиакампании на миллионную аудиторию позволяет высокотехнологичное оснащение медиаэкранов. Сейчас в патентный портфель холдинга входят 18 собственных технологических решений. С их помощью можно определить и анализировать профиль потребителя, проводить ретаргетинг в интернете и трансляции в режиме реального времени, синхронизировать контент с радиоэфиром.
Константин Майор начал развивать наружную рекламу в России ещё до того, как окончил факультет журналистики УрФУ. В 2023 году MAER исполняется 20 лет. За это время медиахолдинг вошёл в топ рекламных операторов страны.
Александр ХИНШТЕЙ, председатель комитета по информационной политике Госдумы РФ:
«Искусственный интеллект — это беспилотник, который может двигаться по заданному маршруту, но никогда не откроет Северный полюс. Он питается большими данными, может создать продукт, но не станет заменой журналистике и другим творческим специальностям, которые так или иначе участвуют в формировании общественного сознания и установок».
Елена ВАРТАНОВА, профессор, декан факультета журналистики МГУ:
«Сегодня все инструменты коммуникации с аудиторией переходят в цифровую плоскость и там конкурируют между собой. И в этой плоскости уже невозможно отличить старые каналы от новых. Активно присоединяются к этой среде и социальные медиа. Цифровизация помогла стране избежать интеллектуального и технологического застоя, помогла избежать кризисов печатным и аналоговым носителям, а также породила новые профессии. В эпоху цифровизации появляется новое понимание профессионализма».
Константин МАЙОР, владелец и CEO медиахолдинга MAER:
«Нехватка позитивного контента — одна из первостепенных проблем нашей медиаиндустрии сегодня, но у общества есть запрос на такой контент. Мы видим своей задачей научиться смотреть под другим углом на то, что происходит, и научить других. Хотим через позитив зарядить людей мотивацией! Сейчас я формирую редакцию, которая будет работать в MAER MEDIA и транслировать позитивную информацию россиянам через наши крупноформатные цифровые носители. Уверен, это задаст новый нужный настрой в обществе, чтобы двигаться дальше».
Медиахолдинг MAER — трендсеттер рекламного рынка, оператор цифровой наружной рекламы. Владеет федеральной сетью медиаэкранов. Расчёт эффективности рекламных кампаний происходит с учетом технологии О2О (из офлайна в онлайн), которая позволяет дополнительно транслировать рекламный контент в интернете для повышения конверсии и снижения стоимости привлечения клиентов. Совокупное количество визуальных контактов рекламного контента с аудиторией превышает 80 млн в сутки.