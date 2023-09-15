Новое бьюти-пространство: ИЛЬ ДЕ БОТЭ открывает магазин в «Метрополисе»

ИЛЬ ДЕ БОТЭ основана в 2001 году и за долгие годы работы стала одним из лидеров ритейла в сегменте премиальных товаров для красоты и ухода за собой. Высокий клиентский сервис и персональный подход компании позволяет каждому гостю в полной мере насладиться временем, проведенным с собой. Эти ценности компания сохраняет во всех своих 68 магазинах, двери которых открыты в 29 городах России.