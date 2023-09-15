Газета
На правах рекламы 16+
Реклама / АО «ИЛЬ ДЕ БОТЭ» Erid:LdtCK3YfR

Новое бьюти-пространство: ИЛЬ ДЕ БОТЭ открывает магазин в «Метрополисе»

Парфюмерно-косметическая сеть ИЛЬ ДЕ БОТЭ открывает магазин на первом этаже торгово-развлекательного центра «Метрополис» в Москве. Это место станет 26-й торговой точкой по Москве и Московской области. 

ИЛЬ ДЕ БОТЭ основана в 2001 году и за долгие годы работы стала одним из лидеров ритейла в сегменте премиальных товаров для красоты и ухода за собой. Высокий клиентский сервис и персональный подход компании позволяет каждому гостю в полной мере насладиться временем, проведенным с собой. Эти ценности компания сохраняет во всех своих 68 магазинах, двери которых открыты в 29 городах России.

Согласно философии бренда, новые впечатления являются важной составляющей счастья и любви к себе. С 15 по 17 сентября ИЛЬ ДЕ БОТЭ проведет торжество в честь открытия нового бьюти-пространства. Гостей мероприятия ждут фирменные подарки, розыгрыши призов, консультации экспертов и дополнительные скидки. Чтобы праздник был еще приятнее, на все покупки будет действовать кешбэк 30%*. 

Мероприятие пройдет по адресу: г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16а, строение 4, ТРЦ «Метрополис», 1 этаж.

Каждый гость сможет подарить себе яркие эмоции в дни открытия нового магазина ИЛЬ ДЕ БОТЭ.

*Срок проведения акции с 12.09.2023г. по 17.10.2023г. Источник информации об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте https://iledebeaute.ru/  

12+

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных