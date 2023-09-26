Кредит с кешбэком: как это работает

В 2023 году Сбербанк запустил акцию с повышенным кешбэком 2,5 % с кредитов в начале высокого осеннего сезона, когда растут потребительские расходы. Цель банка — дать клиентам дополнительную пользу от получения кредита, привлекая внимание к продукту. «Предложение Сбербанка выгодно потребителям за счёт дополнительного преимущества: ставки и условия могут быть одинаковыми в разных банках, но здесь часть расходов по кредиту можно компенсировать. Кроме того, подобные программы работают на повышение лояльности к банку и его продуктам, если условия прозрачны, нет скрытых платежей», — говорит Сергей Широков.