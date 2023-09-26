Кредит с кешбэком: как это работает

Кредит с кешбэком: как это работаетПочему банки возвращают клиентам часть платежей по займам
Объем розничного кредитования в России в августе 2023-го обновил рекорд. Банки выдали россиянам займы на 1,81 трлн рублей — это на 65,7 % больше результата августа 2022 года, подсчитала аналитическая компания Frank RG. По итогам июля объем портфеля потребительских кредитов увеличился на 2 %, до 13,1 трлн рублей относительно июня на фоне высокой потребительской активности и возросшего риск-аппетита банков, сообщал ЦБ. В конкурентной борьбе за заемщиков банки принимают нестандартные решения, например, предлагают кешбэк с потребительских кредитов.
Что происходит с кредитами
Высокая межбанковская конкуренция за качественных заемщиков была одной из причин снижения ставок по кредитам населению в июле, утверждает Банк России. Банкам есть где развернуться: восстановление потребительской активности, подогреваемое опасениями роста цен из-за ослабления рубля, помогло увеличить объемы кредитования. По итогам июля 2023-го розничный кредитный портфель в целом (включая ипотеку и автокредиты) вырос на 18,8 % относительно того же месяца прошлого года, превысив 32 трлн рублей.
В августе ЦБ повысил ключевую ставку до 12 %, это дополнительно спровоцировало рост кредитования. В первую неделю после решения регулятора интерес к потребительским кредитам увеличился в пределах 10 %, сообщала пресс-служба Сбербанка. Потребители поспешили взять займы до того, как банки повысят ставки вслед за ЦБ.
«Рынок потребительских кредитов стабильно растет со среднегодовыми темпами 10 %. Это объясняется не только органическим спросом, но и значительным улучшением кредитных процессов и процедур, которые позволяют банкам выигрывать борьбу за клиента», — говорит директор департамента «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков.
По его словам, банки сейчас стремятся привлекать клиентов не одним кредитным продуктом, а комплексом сервисов. Это позволяет снизить их стоимость и дает клиентам дополнительную выгоду. Одно из таких комплексных решений — кредит с кешбэком Сбербанка (ПАО «Сбербанк»).
Что такое кредит с кешбэком и как его получить
Кешбэк по дебетовым и кредитным картам — базовое предложение крупнейших банков России. Механизм простой: покупатель оплачивает товар или услугу картой, продавец платит банку комиссию за каждую транзакцию, банк делится комиссией с покупателем, чтобы стимулировать его пользоваться картой.
В случае с потребительским кредитом банки обычно не начисляют кешбэк: только заёмщик платит проценты за пользование деньгами.
Исключение — Сбербанк, запустивший в 2022 году возврат в виде бонусов «СберСпасибо», которые можно потратить у партнеров программы.
Чтобы получать кешбэк, нужно быть либо клиентом Сбербанка с пакетом услуг «СберПремьер» (1990 рублей в месяц бесплатно при выполнении условий), либо иметь подписку «СберПрайм+» (399 рублей в месяц), а также зарегистрироваться в бонусной программе «СберСпасибо».
Кешбэк рассчитывается в дату уплаты процентов, исходя из остатка задолженности по кредиту. Бонусы начисляются быстро: предельный срок ограничен 60 днями.
Если оформить кредит с кешбэком до 30 сентября, банк будет возвращать по 2,5 % ставки кредита. С октября условия программы вернутся к стандартным — 1,5 % ставки. Кешбэк начисляется для кредитов суммой более 10 тыс. рублей.
«Никаких скрытых условий участия в программе нет — предложение не повлияет на основную ставку кредита. Нет и ограничений по максимальной сумме кредита и кешбэка. Итоговый размер кешбэка в каждом случае индивидуальный, он зависит от параметров кредита: его срока, ставки и суммы», — уточняет Сергей Широков.
Если погасить кредит досрочно, со следующего месяца кешбэк перестанет поступать. Просрочки на возможность получать кешбэк не влияют: если клиент пропустил платёж, по условиям кредита придётся уплатить комиссию, но кешбэк он будет получать.
Зачем это Сбербанку и клиентам
По итогам 2022 года четыре крупных российских банка, включая Сбербанк, вернули клиентам в качестве кешбэка 150 млрд рублей, писали «Ведомости». Все опрошенные кредитные организации отметили рост размеров кешбэка относительно 2021 года. Участники программы лояльности Сбербанка «СберСпасибо» списали в 2022 году 60 млрд бонусов — на 5 % больше, чем за год до этого.
В 2023 году Сбербанк запустил акцию с повышенным кешбэком 2,5 % с кредитов в начале высокого осеннего сезона, когда растут потребительские расходы. Цель банка — дать клиентам дополнительную пользу от получения кредита, привлекая внимание к продукту. «Предложение Сбербанка выгодно потребителям за счёт дополнительного преимущества: ставки и условия могут быть одинаковыми в разных банках, но здесь часть расходов по кредиту можно компенсировать. Кроме того, подобные программы работают на повышение лояльности к банку и его продуктам, если условия прозрачны, нет скрытых платежей», — говорит Сергей Широков.
Займом удобно управлять в мобильном приложении «СберБанк Онлайн» (0+): можно за пару минут получить кредит, досрочно его погасить без комиссии, выбрать более удобную дату платежа. Здесь же доступны документы по кредиту, график погашения.
«Программа лояльности Сбербанка и возможность компенсировать часть расходов по кредиту фактически помогает получить клиенту больше от кредита: позволяет экономить на покупках, оплачивая их бонусами», — отмечает Сергей Широков. На примере интереса к кредиту с кешбэком видно, что люди становятся финансово грамотнее, потребительское поведение — более рациональным, считает эксперт.