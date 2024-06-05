Лучшие директора и департаменты по корпоративным коммуникациям и корпоративным отношениям в России по результатам рейтинга ТОП-КОММ 2024

Рейтинг является отражением самой индустрии и ситуации на рынке. Есть ядро участников, кто участвует ежегодно и полностью идентифицирует себя с этой профессией. Это даёт уверенность в том, что отрасль будет развиваться. Сам рейтинг тоже будет развиваться вместе с ней и с учётом потребностей рынка. Главное отличие ТОП-КОММ от всех других рейтингов заключается в том, что участник сам набирает баллы, последовательно отвечая на вопросы анкеты, затрагивающей основные аспекты его профессиональной деятельности.