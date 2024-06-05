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Лучшие директора и департаменты по корпоративным коммуникациям и корпоративным отношениям в России по результатам рейтинга ТОП-КОММ 2024

Ассоциация директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР) объявила результаты итогов ХI Всероссийского рейтинга директоров и департаментов по корпоративным коммуникациям и корпоративным отношениям ТОП-КОММ.

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Математическая модель для проведения рейтинга разработана несколькими рабочими группами директоров по коммуникаций крупнейших компаний страны под эгидой АКМР, а программное обеспечение воплощено российской компанией Смарт Дженерейшн. 20% баллов из итоговой суммы определяется при помощи оригинальной модели по оценке коммуникационной эффективности и медиа-активности каждого номинанта, которая специально была создана компанией Ex Libris c участием Brand Analytics – партнёрами рейтинга ТОП-КОММ.

Итоговые результаты рейтинга рассмотрены и утверждены членами Наблюдательного совета 28 мая 2024 года.

Рейтинг является отражением самой индустрии  и ситуации на рынке. Есть ядро участников, кто участвует ежегодно и полностью идентифицирует себя с этой профессией. Это даёт уверенность в том, что отрасль будет развиваться. Сам рейтинг тоже будет развиваться вместе с ней и с учётом потребностей рынка. Главное отличие ТОП-КОММ от всех других рейтингов заключается в том, что участник   сам набирает баллы, последовательно отвечая на вопросы анкеты, затрагивающей основные аспекты его профессиональной деятельности.

Основу этого рейтинга составляют данные по компаниям и профессиональной деятельности его участников за предыдущий календарный год. Однако происходящие сегодня политические и экономические события не могли не оказать своего воздействия: сократилось общее число участников, в рейтинг-листах не осталось представителей иностранных компаний, появились новые названия у компаний-участников, но ситуация постепенно начинает стабилизироваться. Этот год переломный в становлении нового этапа профессии.

На заседании Наблюдательного совета ТОП-КОММ было рекомендовано внести изменения в методику рейтинга и в номинации в следующем году.

Рейтинг-листы ТОП-КОММ 2024 года по всем номинациям в том виде, как было утверждено Наблюдательным советом, публикуются на сайте www.corpmedia.ru

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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