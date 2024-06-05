Лучшие директора и департаменты по корпоративным коммуникациям и корпоративным отношениям в России по результатам рейтинга ТОП-КОММ 2024
Ассоциация директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР) объявила результаты итогов ХI Всероссийского рейтинга директоров и департаментов по корпоративным коммуникациям и корпоративным отношениям ТОП-КОММ.
Математическая модель для проведения рейтинга разработана несколькими рабочими группами директоров по коммуникаций крупнейших компаний страны под эгидой АКМР, а программное обеспечение воплощено российской компанией Смарт Дженерейшн. 20% баллов из итоговой суммы определяется при помощи оригинальной модели по оценке коммуникационной эффективности и медиа-активности каждого номинанта, которая специально была создана компанией Ex Libris c участием Brand Analytics – партнёрами рейтинга ТОП-КОММ.
Итоговые результаты рейтинга рассмотрены и утверждены членами Наблюдательного совета 28 мая 2024 года.
Рейтинг является отражением самой индустрии и ситуации на рынке. Есть ядро участников, кто участвует ежегодно и полностью идентифицирует себя с этой профессией. Это даёт уверенность в том, что отрасль будет развиваться. Сам рейтинг тоже будет развиваться вместе с ней и с учётом потребностей рынка. Главное отличие ТОП-КОММ от всех других рейтингов заключается в том, что участник сам набирает баллы, последовательно отвечая на вопросы анкеты, затрагивающей основные аспекты его профессиональной деятельности.
Основу этого рейтинга составляют данные по компаниям и профессиональной деятельности его участников за предыдущий календарный год. Однако происходящие сегодня политические и экономические события не могли не оказать своего воздействия: сократилось общее число участников, в рейтинг-листах не осталось представителей иностранных компаний, появились новые названия у компаний-участников, но ситуация постепенно начинает стабилизироваться. Этот год переломный в становлении нового этапа профессии.
На заседании Наблюдательного совета ТОП-КОММ было рекомендовано внести изменения в методику рейтинга и в номинации в следующем году.
Рейтинг-листы ТОП-КОММ 2024 года по всем номинациям в том виде, как было утверждено Наблюдательным советом, публикуются на сайте www.corpmedia.ru