СТРАНЫ БРИКС ПОЛУЧАТ ПОДДЕРЖКУ В РАЗВИТИИ МЕДИАТЕХНОЛОГИЙ

«Культура — это международный язык, который понимает каждый. Музыка и искусство не признают границ, и именно их можно использовать как механизм нетворкинга и развития. Когда я приехал в Россию, будучи немцем, я сразу понимал, что стране нужно ощущать ее особую идентичность и менталитет. В новом многополярном мире для нас открываются как новые возможности, так и вызовы. Однако необходимо понимать, что все двери могут быть открыты с помощью культуры, музыки и искусства, особенно если вовлекать в этот процесс молодых людей и продвигать проекты в сфере культуры и образования», – сказал Ханс-Йоахим Фрай.