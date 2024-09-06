СТРАНЫ БРИКС ПОЛУЧАТ ПОДДЕРЖКУ В РАЗВИТИИ МЕДИАТЕХНОЛОГИЙ
Дирекция Всемирного фестиваля молодёжи и медиахолдинг МАЕР выходят на новый этап сотрудничества. Соглашение о взаимодействии подписано 5 сентября на полях Восточного экономического форума. Организации будут оказывать друг другу информационную поддержку и проводить совместные мероприятия для расширения целевой аудитории, укрепления репутации и повышения узнаваемости.
«В рамках сохранения наследия ВФМ–2024 Дирекция ведет активную деятельность, направленную на укрепление международного молодёжного сотрудничества. И мы понимаем, что важно не только проводить эту работу, но и рассказывать о ней. Соглашение о сотрудничестве будет способствовать росту узнаваемости проектов и позволит привлечь еще больше молодых людей в нашу “фестивальную орбиту”. Медиахолдинг МАЕР прошел Всемирный фестиваль молодёжи вместе с нами, обеспечив более 50 миллионов просмотров новостей о ВФМ-2024 по всей стране. Уверен, синергия нашего партнерства позволит создать проекты, которые запомнятся как российской, так и зарубежной молодёжи», — заявил генеральный директор Дирекции Всемирного фестиваля молодёжи Даниил Бисслингер.
Накануне в рамках сессии «Перемен требуют наши сердца: как адаптировать международные стандарты, структуры и институты под современные условия» генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор предложил странам БРИКС развивать технологии уличного медиа у себя на родине. В сессии приняли участие и обсудили варианты международного сотрудничества представители Китая, Великобритании, Нигерии, Германии и России. Организатором дискуссии выступила Дирекция Всемирного фестиваля молодежи.
«Развитие международного молодежного сотрудничества способствует выстраиванию диалога молодого поколения различных стран и континентов, росту узнаваемости национальных проектов и ценностей, позволяет привлекать молодежь в нашу “фестивальную орбиту”. Через 10-15 лет сегодняшние молодые люди уже будут брать ответственность за свои семьи и страны. И мы понимаем, что сегодня важно не только работать с молодежью, но и рассказывать о такой работе. Конечно же, здесь нужно использовать те коммуникационные каналы, которые интересны молодым людям», – заявил Даниил Биссингер.
«Цифровой канал коммуникации позитивно воспринимается молодёжью, именно для них мы развиваем наше новое медиа. Весной этого года медиахолдинг МАЕР стал коммуникационным партнером Всемирного фестиваля молодёжи, который проходил в Сириусе. 20 тысяч молодых людей со всего мира – это незабываемый опыт! Сегодня мы запатентовали 20 новых рекламных технологий. И мы готовы поделиться своими запатентованными в России технологиями со странами БРИКС, с нашими партнерами. Мы научились работать с информацией и аудиторией, и готовы поделиться своими знаниями, готовы помогать правительствам выстраивать коммуникацию с жителями своих стран на новом уровне. Это позволит им решать любые внутренние вопросы, грамотно выстраивая диалог», – отметил владелец и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор.
В рамках сессии президент компании «Ладога менеджмент» Кирилл Шамалов рассказал о необходимости актуализации норм международного права и работе правовых механизмов в деловой сфере.
«Современные институты международного права требуют перезагрузки и переосмысления. При этом у нас есть новые механизмы для развития долгосрочных международных партнерских связей, как например, БРИКС, Всемирный фестиваль молодёжи на федеральной территории «Сириус». Более того, современная политическая ситуация открыла ряд возможностей для нашей страны — мы в усиленном формате активизировали международные отношения с Китаем, странами Африки и другими государствами, обрели новые перспективы и пути для развития», – заявил Кирилл Шамалов.
Генеральный директор Женской торгово-промышленной палаты горнодобывающей промышленности и сельского хозяйства Оритсевейинми Эрибо из Нигерии отметила важность создания новых структур для сотрудничества и кооперации.
«Сегодня уже для всех абсолютно ясно, что мир не может двигаться дальше без Африки. У нас есть таланты, люди и ресурсы, африканские страны активно развиваются в культурной сфере и создают собственные фильмы, популяризируют языки и многое другое. Я думаю, у государств нашего континента есть все ресурсы для того, чтобы внести свой вклад и изменить будущий мир», — заявила Оритсевейинми Эрибо.
Президент Русско-китайского центра по сотрудничеству в области образования, культуры, науки, здравоохранения, туризма и спорта, руководитель Ассоциации выпускников Российского университета дружбы народов (РУДН) в Китае Лю Синь отметил, что молодежь Китая любит Россию и понимает русскую душу.
«Китай хочет и работает со своим значимым партнером – Россией. Только в нашей организации около 10 миллионов подписчиков, а количество просмотров информации о России – около 5 миллиардов. В нашей команде все китайцы, но все говорят по-русски. К России очень высокий интерес. Через нас китайская молодежь узнает о России и едет к вам получать образование. За 25 лет более 7 тысяч граждан КНР обучились в РУДН, в различных российских вузах 15 тысяч китайской молодежи. Они понимают по-русски, они понимают, что такое русская душа», – рассказал Лю Синь, председатель правления и основатель MBDK International Group (Investment, Trading, Education), генеральный директор и основатель MAX Innovation Capital.
Режиссер-постановщик и художественный руководитель Образовательного Фонда «Талант и успех» Ханс-Йоахим Фрай из Германии рассказал что проводником между странами может стать культура и искусство.
«Культура — это международный язык, который понимает каждый. Музыка и искусство не признают границ, и именно их можно использовать как механизм нетворкинга и развития. Когда я приехал в Россию, будучи немцем, я сразу понимал, что стране нужно ощущать ее особую идентичность и менталитет. В новом многополярном мире для нас открываются как новые возможности, так и вызовы. Однако необходимо понимать, что все двери могут быть открыты с помощью культуры, музыки и искусства, особенно если вовлекать в этот процесс молодых людей и продвигать проекты в сфере культуры и образования», – сказал Ханс-Йоахим Фрай.
Медиахолдинг МАЕР – по площади медиафасадов №1 рекламного рынка России. Федеральный оператор имиджевой рекламы обладает собственной сетью цифровых суперсайтов и медиафасадов в Москве, Московской области и ключевых регионах России. Суммарное количество контактов с аудиторией по всей сети превышает 6,25 миллиарда в месяц.
Главные новости Восточного экономического форума транслируют на цифровых экранах и медиафасадах по всей России. Анонсы, ключевые цитаты и информацию о важных решениях, принятых на ВЭФ, увидят свыше 300 миллионов раз.
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