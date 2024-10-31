Разбор инструмента от Т-Бизнеса: автоматизированная бухгалтерия по брокерскому счету

У инвесторов–юрлиц систематически возникает потребность в получении отчетных документов по брокерскому счету. Это необходимо как для внутренней аналитики и бухгалтерского учета, так и для официальной отчетности, в том числе налоговой. Обычно такая «бумажная» работа сопряжена с большими временными затратами, а ее результаты часто содержат ошибки. Клиенты Т-Банка, работающие с инструментами денежного и фондового рынка на платформе «Инвестиции для бизнеса» (16+), могут получить все необходимые им отчетные документы и справки за несколько кликов. Сервис предоставляет возможность сформировать и скачать в личном кабинете пять типов документов: брокерский отчет, справку для бухучета, справку для 1С, депозитарный отчет, справку об открытии брокерского счета. Пользователи платформы могут на старте и в процессе работы получить профессиональную консультацию от эксперта, постоянную поддержку через чат с персональным менеджером, а также подробные видео- и текстовые инструкции.