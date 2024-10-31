Разбор инструмента от Т-Бизнеса: автоматизированная бухгалтерия по брокерскому счету

Разбор инструмента от Т-Бизнеса: автоматизированная бухгалтерия по брокерскому счетуВсе необходимые документы можно получить в пару кликов
У инвесторов–юрлиц систематически возникает потребность в получении отчетных документов по брокерскому счету. Это необходимо как для внутренней аналитики и бухгалтерского учета, так и для официальной отчетности, в том числе налоговой. Обычно такая «бумажная» работа сопряжена с большими временными затратами, а ее результаты часто содержат ошибки. Клиенты Т-Банка, работающие с инструментами денежного и фондового рынка на платформе «Инвестиции для бизнеса» (16+), могут получить все необходимые им отчетные документы и справки за несколько кликов. Сервис предоставляет возможность сформировать и скачать в личном кабинете пять типов документов: брокерский отчет, справку для бухучета, справку для 1С, депозитарный отчет, справку об открытии брокерского счета. Пользователи платформы могут на старте и в процессе работы получить профессиональную консультацию от эксперта, постоянную поддержку через чат с персональным менеджером, а также подробные видео- и текстовые инструкции.
Брокерский отчет
Что это? Документ, в котором детализированы все операции, которые были совершены по брокерскому счету за определенный период: пополнения, сделки, выводы средств, остатки по ценным бумагам и др. Можно установить различные фильтры в зависимости от цели применения отчета: по типам операций, по датам сделок и т. д.
Этот документ похож на выписку о движении денежных средств, какие обычно выдают банки. Разница в том, что он отражает динамику не только денег, но и других активов. О том, как правильно читать и применять брокерский отчет для разных целей, можно прочитать здесь.
Брокерский отчет обязательно содержит:
- Наименование брокера, его ИНН и КПП.
- Дату расчета.
- Информацию об инвесторе: наименование юрлица, номер договора, дату открытия брокерского счета и т. п.
- Данные обо всех сделках и операциях за период.
Для чего нужен? Для внутреннего анализа. Например, для расчета всех уплаченных брокеру комиссий за выбранный временной период или для обоснования выбранной инвестиционной стратегии в совете директоров или финансовой дирекции. Может применяться в качестве доказательства финансовой устойчивости юрлица (например, при заявке на банковский кредит). Необходим для расчета налогов и формирования отчетности перед Федеральной налоговой службой, а также получения аудиторских заключений.
Какой период отразит? Брокерский отчет формируется в режиме «Т-3». «Т» ‒ это день формирования отчета. То есть информация в нем будет отображаться с лагом в три рабочих дня. Это связано с определенным режимом торгов на бирже. Сейчас Т-Банк работает над возможностью получения отчета в режиме «Т-1».
Как получить? В формате PDF документ будет выгружен с подписью и печатью Т-Банка.
Подробная видеоинструкция по получению брокерского отчета
Важно! Если необходимы данные по брокерскому счету только для внутреннего учета, то лучше заказать специализированный документ, облегченную версию брокерского отчета – справку для бухучета. В ней будет отображена вся необходимая бухгалтеру информация: оборот пополнений и выводов, оборот по операциям, остатки на начало и конец периода в разрезе валют – в режиме T-1, то есть с лагом в один рабочий день. Для удобства клиентов в отдельную колонку также выделен чистый доход от сделки.
Такую справку нельзя будет применить для налоговой отчетности или предоставить аудиторам, так как она юридически не подтвердит имеющуюся в ней информацию. Но для собственной бухгалтерии и аналитики ее будет достаточно.
Как получить? Справку можно получить в форматах PDF или XLSX по выбору.
Подробная видеоинструкция по получению справки для бухучета
Для внутренней аналитики может также понадобиться справка для 1С – документ, который поможет автоматически загрузить все операции в программу 1С (16+) через раздел «Банковские выписки». Он формируется в режиме «Т-1», т. е. сделки, совершенные сегодня, появятся в справке на следующий рабочий день после закрытия сделки.
Как получить?
Подробная видеоинструкция для получения справки для 1С
Депозитарный отчет
Что это? Документ, в котором отражены все списания и зачисления по депозитарному счету за определенный период времени, формируемый на основе имеющихся у брокера данных. Он немного отличается от выписки по счету депо, о которой расскажем ниже.
Для чего нужен? Например, для отчета об исполнении депозитарием операции по счету депо. Такой отчет может быть основанием для совершения проводок в учетных системах инвестора-юрлица.
Какой период отразит? Так же, как и брокерский отчет, будет сформирован в режиме «Т-3».
Как получить? Скачать готовый депозитарный отчет в формате PDF или XLSX.
Подробная видеоинструкция по получению депозитарного отчета
Справка об открытии брокерского счета
Что это? Документ, подтверждающий факт открытия счета. Содержит все реквизиты брокерского и депозитарного счетов клиента-юрлица.
Как получить?
Подробная видеоинструкция, как получить справку об открытии брокерского счета
Важно! Единственный документ, связанный с информацией по брокерскому счету, который нельзя заказать через автоматизированную систему в личном кабинете, – это выписка по счету депо.
Что это? Документ, в котором отражены все остатки ценных бумаг на счетах депо на определенную дату.
Для чего нужен? Чтобы подтвердить владение теми или иными активами. Может пригодиться, например, для доказательства права на получение статуса квалифицированного инвестора по признаку материального благосостояния или для участия в корпоративных действиях (голосования на общем собрании акционеров). От депозитарного отчета отличается тем, что формируется в депозитарии (а не брокером) на основании его данных (а не данных брокера) и содержит информацию только о владении бумагами на конкретный день. Информация же о движении активов предоставляется в рамках депозитарного отчета.
Как получить? У персонального менеджера в чате приложения или в личном кабинете Т‑Бизнеса. В поручении нужно указать, в каком формате – PDF или XLSX – необходима выписка.
Что, если возникнут трудности в учете операций по брокерскому счету?
Для сложных случаев Т-Банк предусмотрел возможность получения клиентом оперативной помощи от бухгалтера-эксперта.
Как получить консультацию бухгалтера от Т-Банка? Оставить заявку своему персональному менеджеру на консультацию по бухучету. Бухгалтер-эксперт связывается с клиентом в течение двух рабочих дней и проводит профессиональную консультацию. Он будет на связи до тех пор, пока проблема не будет решена.
В 2025 г. Т-Банк реализует функционал, который позволит полностью автоматизировать бухгалтерские проводки. Платформа «Инвестиции для бизнеса» предоставит возможность интеграции отчетности по брокерскому счету с системой 1С компании-клиента. Клиенту не нужно будет скачивать документы из личного кабинета, вместо этого можно будет продолжать работать в привычной системе 1С своей компании.