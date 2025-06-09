Компания РОКИС выпустила платформу для сертификации ИT-специалистов

Компания РОКИС выпустила платформу для сертификации ИT-специалистовИТ-решение призвано решить проблему прозрачной и объективной оценки квалификации
Компания РОКИС объявила о запуске одноименной платформы для динамического тестирования и сертификации ИТ-специалистов на соответствие профессиональной роли 12+. ИТ-решение было создано в ответ на острую проблему субъективной оценки ИТ-специалистов на рынке.
Продукт предлагает прозрачную и стандартизированную систему определения уровня специалистов, устраняя разрыв между ожиданиями компаний и реальными навыками кандидатов. Систему можно применять как при подборе, так и при оценке (ассессменте) уже действующих сотрудников, планируя их индивидуальный план развития. РОКИС – первая система, способная валидировать не просто знание, а соответствие конкретной профессиональной роли в IT.
Платформа представляет собой систему адаптивного тестирования в режиме реального времени. В его основе — методика, разработанная методическим советом, в котором эксперты с опытом работы в ИТ- и финтех-лидерах российского рынка. В процессе проектирования были учтены реальные производственные сценарии, инженерные практики и различия между ролями.
Уникальность подхода заключается в динамической адаптации теста: система реагирует на поведение специалиста во время прохождения и калибрует сложность вопросов в зависимости от ответов кандидата — с учетом скорости, точности и устойчивости решений.
Каждому специалисту в рамках тестирования предлагается не менее 80 вопросов, набор которых формируется индивидуально в зависимости от скорости и правильности ответов в процессе прохождения. Всего в базе больше 1500 вопросов на каждую специализацию. Такой подход снижает влияние случайности и позволяет достичь высокой точности оценки технических компетенций, даже HR-специалистом без профильных знаний ИТ-рекрутера.
«Сегодня оценка IT-специалистов – это поле постоянных споров между HR- и техническими командами. Одни и те же кандидаты в одной компании могут быть признаны миддл, в другой – сеньор, а на самом деле быть джунами. По внутренним оценкам компаний, до 60% резюме в ИТ содержат завышенные формулировки уровня владения технологиями. Это ведет к затяжным собеседованиям, отказам после офферов и снижает качество входящего потока. РОКИС решает эту проблему на входе – без субъективных интервью», – говорит Владимир Демченков, управляющий партнер РОКИС, экс-руководители ИТ-рекрутмента и аутстаф-менеджмента АО «Альфа-Банк».
В июне на платформе будут предоставлены тесты cпециалистов по тестированию (QA), системных аналитиков, DevOps и ML. В ближайшее время добавится тестирование Java-, Python-разработчиков, инженеров сопровождения, менеджеров по продукту, менеджеров проекта. Кроме того, на платформе появится возможность нейропрофилирования, позволяющая оценить софт-скилы, чтобы создать понимание, как встраивать кандидата в коллектив.
По итогам сертификации компания получает агрегированную аналитику: уровни по компетенциям, потенциальные зоны роста и процент соответствия сотрудников целевым ролям. Это делает инструмент полезным не только в найме, но и при формировании карты развития компетенций.
«Разработанная нами система не только измеряет навыки, но и учитывает специфику процессов и инфраструктуры, с которыми работает кандидат и дает целостное понимание, насколько специалист готов к работе в реальной роли. А сложная методика динамического тестирования позволяет получить глубокий анализ знаний, что важно как при подборе кандидатов, так и при ассессменте действующих сотрудников», – подчеркивает Андрей Ганин, сооснователь и руководитель разработки РОКИС, автор концепции.
Платформа уже прошла пилотные запуски в крупных компаниях. Разработчики планируют вывести решение на рынок стран СНГ: в Казахстан, Узбекистан, Беларусь. В условиях распределенных команд и найма через подрядчиков возникает потребность в проверке компетенций без физического присутствия. РОКИС позволит проводить сертификацию независимо от локации, с сохранением объективности и единых критериев. В будущем опыт планируется распространить и на рынки стран дальнего зарубежья, где работают русскоязычные специалисты и также остро стоит проблема прозрачной оценки квалификаций ИТ-кадров.
«Рынку требуется инструмент, позволяющий объективно оценивать компетенции — как со стороны бизнеса, так и со стороны самих специалистов. По разным оценкам на рынке РФ сейчас от 1,5-2,3 миллиона специалистов, задействованных в ИТ, которые находятся в постоянном движении между компаниями, а также внешние специалисты из дружественных стран. Мы решаем задачу одновременно для компаний и профессионалов: один получает качественный найм, другой — понимание своей рыночной позиции и траектории развития», – говорит Евгений Чернов, CEO и сооснователь РОКИС.
К концу года платформа также предложит решение для ИТ-специалистов, которые смогут пройти тестирование и получить сертификат самостоятельно. Это позволит им получить объективную оценку, понять свой уровень и рыночную стоимость. Система будет формировать карту компетенций – т.е. ИТ-специалисты увидят свои зоны роста и возможности для карьерного развития. Сертификат, прикрепленный к резюме, ускорит для них «вход» в желаемые компании.
Пока авторы не заявляют амбиций стать единым рыночным стандартом, но уверены, что платформа будет развиваться именно в этом направлении.