Компания РОКИС выпустила платформу для сертификации ИT-специалистов

«Сегодня оценка IT-специалистов – это поле постоянных споров между HR- и техническими командами. Одни и те же кандидаты в одной компании могут быть признаны миддл, в другой – сеньор, а на самом деле быть джунами. По внутренним оценкам компаний, до 60% резюме в ИТ содержат завышенные формулировки уровня владения технологиями. Это ведет к затяжным собеседованиям, отказам после офферов и снижает качество входящего потока. РОКИС решает эту проблему на входе – без субъективных интервью», – говорит Владимир Демченков, управляющий партнер РОКИС, экс-руководители ИТ-рекрутмента и аутстаф-менеджмента АО «Альфа-Банк».