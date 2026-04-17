Рейтинг клининговых компаний Санкт-Петербурга 2026: ТОП-10
Еще в середине 1990-х само слово «клининг» в Петербурге звучало непривычно. Профессиональную уборку заказывали иностранные компании, с офисами на Невском, и состоятельные владельцы новых квартир в элитных домах. Для остальных горожан чистоту в доме по-прежнему обеспечивали собственные руки. К середине 2000-х в городе работало уже несколько десятков клининговых фирм, но обращались к ним в основном бизнес-центры, торговые комплексы и рестораны. Частный клиент оставался редкостью.
За последнее десятилетие ситуация изменилась. Сегодня вызвать бригаду клинеров так же привычно, как заказать доставку продуктов. По данным отраслевых исследований, до трети заказов в Петербурге поступает от людей, которые раньше убирались исключительно сами. На рынке города работает более 150 компаний, и каждая предлагает свой набор услуг, свои цены, свои условия. Определить, кто из них действительно стоит внимания, по одним лишь обещаниям на сайтах – задача трудоемкая. Этот рейтинг призван ее упростить.
ТОП-3: компании, которые задают стандарт
Петербургский рынок клининга достаточно зрелый, и достойных компаний на нем хватает. Однако три выделяются особенно заметно: CleanOn, Колибри Клининг и Клининг24. У каждой – многолетний стаж, стабильно высокие оценки на ключевых площадках и заметная доля повторных клиентов. Что именно позволило каждой из них оказаться выше остальных – разбираем в карточках ниже.
Как мы составляли рейтинг
Мы сознательно отказались от формата «экспертная комиссия» и «тайные покупатели». Вместо этого взяли параметры, которые любой человек может проверить самостоятельно.
Оценки на картах. Яндекс, 2ГИС – три площадки, где невозможно удалить неудобный отзыв. Средний балл и объем оценок – первое, на что мы опирались.
Сайт и прайс. Есть ли калькулятор? Можно ли понять стоимость до разговора с менеджером? Насколько удобна навигация? Сайт – витрина компании, и если витрина кривая, это уже характеристика.
Условия работы. Договор, гарантии, материальная ответственность за имущество, скидки для постоянных клиентов, мобильное приложение – все это мы проверяли по каждой фирме.
Реакция на негатив. Мы целенаправленно читали отрицательные отзывы на Яндекс.Картах. Именно по ним видно, как компания ведет себя в конфликте: отмахивается или разбирается, исправляет ли ошибки, возвращает ли деньги.
Что объединяет все компании рейтинга
Прежде чем перейти к карточкам, отметим общее. Все десять компаний работают по договору и несут материальную ответственность за имущество заказчика. Бригады приезжают со своей техникой и профессиональной химией. Ни у одной, кроме Домовенка, нет мобильного приложения – пока это скорее исключение для петербургского рынка. В карточках мы сосредоточились на том, чем компании отличаются друг от друга.
Рейтинг клининговых компаний Санкт-Петербурга
1. CleanOn (КлинОн)
Сайт: cleanon.ru
Оценки: Яндекс 4,8, 2ГИС 5,0
Шесть тысяч отзывов – такой массив для петербургского клининга уникален. В нем, разумеется, есть и восторженные, и недовольные комментарии, но общая траектория положительная. За этими цифрами – больше десяти лет работы, начинавшейся с небольшой команды энтузиастов.
На квартиру приезжают двое. Если объект крупный – коттедж, ресторан, коммерческое помещение – формируют бригаду от четырех человек, и вместе с ней едет менеджер, который контролирует процесс и принимает работу на месте. В арсенале – парогенераторы, роторные машины, экстракторы.
● Стоимость: от 80 руб./м² (офисы); жилые пространства – по расчету менеджера
● Гарантии: 24 часа на устранение замечаний
● Скидки: 15% на первый заказ; программа для постоянных клиентов
● Заказ: сайт, мессенджеры, телефон; расчет по фото
● Недостатки: В пиковые часы дозвониться бывает непросто – быстрее написать в мессенджер.
2. Колибри Клининг
Сайт: colibri-cleaning-spb.ru
Оценки: Яндекс 5,0, 2ГИС 5,0
Пятерка на всех трех площадках – и не пару месяцев, а более семи лет. В клининге, где клиенты особенно придирчивы и один незамеченный плинтус оборачивается гневной единицей, такая стабильность – редкость. Компания работает с 2015 года, обслуживает и квартиры, и бизнес: от ресторанов и салонов до торговых центров.
Клинеры работают с техникой Kärcher, химией Grass, Pro-Brite, Effect. Расходники одноразовые – салфетки, которыми убирали чужую кухню, к вам не приедут. Оплата по факту выполнения.
● Стоимость: от 80 руб./м²; минимальный заказ – 3 500 руб.
● Скидки: 10% на первый заказ; 10% пенсионерам; 5-12% по сертификату лояльности
● Заказ: сайт, телефон, Telegram, ВКонтакте; менеджеры 24/7
● Недостатки: Минимальный чек 3 500 руб. – для маленькой студии может оказаться избыточным.
3. Клининг24
Сайт: klining24.ru/spb
Оценки: Яндекс 4,9, 2ГИС 4,9
Клининг24 присутствует в Петербурге с 2015 года, и за это десятилетие выработала репутацию компании с предсказуемым результатом. Главный принцип – фиксированная цена: сумма, названная при оформлении заказа, остается неизменной. Это кажется очевидным, но в клининге скорее исключение – многие фирмы практикуют «досчет» уже на объекте.
На связи персональный менеджер, которому можно написать в процессе уборки и попросить уделить внимание конкретной зоне. Компания работает с квартирами, коттеджами и офисами.
● Стоимость: от 60 руб./м²
● Скидки: при регулярном обслуживании; акции для новых клиентов
● Заказ: сайт, телефон, персональный менеджер
● Недостатки: Сайт выглядит устаревшим, калькулятор считает приблизительно. Иногда долго перезванивают после заявки.
4. CleanLine
Сайт: cleanline-spb.ru
Оценки: Яндекс 4,9, 2ГИС 4,9
Если в петербургском клининге есть понятие «старая школа», то CleanLine – ее воплощение. Компания работает с 1998 года. За 27 лет здесь отполировали процессы: берутся за все – от однушки до промышленного объекта на шесть с половиной тысяч квадратных метров. В штате собственные промышленные альпинисты, а значит, фасады, витрины и высотное остекление – территория, где компания чувствует себя уверенно.
CleanLine участвует в профессиональных выставках, имеет сертификат качества по ГОСТ. Бригаду можно вызвать через два часа после звонка.
● Стоимость: от 90 руб./м² (поддерживающая); от 130 руб./м² (генеральная); от 140 руб./м² (после ремонта)
● Гарантии: сертификат ГОСТ; бесплатное исправление недочетов; бонусная компенсация
● Скидки: 5% при заказе с сайта; акции для постоянных клиентов
● Заказ: сайт, телефон; круглосуточно
● Недостатки: Цены выше среднерыночных. Сайт перегружен контентом, навигация затруднена.
5. Домовенок
Сайт: spb.domovenok.ru
Оценки: Яндекс 4,6, 2ГИС 4,6
Федеральная компания с присутствием в Москве, Петербурге и Нижнем Новгороде, более 90 000 клиентов и собственная линейка ЭКО-средств. Для тех, кто привык заказывать такси в два касания, формат знакомый: Домовенок единственная компания рейтинга с полноценным мобильным приложением для iOS и Android, где можно управлять заказами, выбирать клинера.
Работает в Петербурге более 14 лет. Можно закрепить за собой постоянного клинера, сдать ключи в офис и провести уборку без присутствия хозяев. Если результат не устроит – 24 часа на исправление. Ценник по городу средний, с подпиской дешевле.
● Стоимость: от 1 490 руб.; калькулятор на сайте
● Гарантии: 100% материальная ответственность; компенсация при повреждении
● Скидки: при регулярной подписке; акции для новых клиентов
● Заказ: сайт, приложение (iOS / Android), телефон
● Недостатки: Из-за масштаба бывает текучка персонала – качество неровное. Информация у операторов и у бригады иногда расходится.
6. Братья Чистовы
Сайт: cleanbros.ru/spb
Оценки: Яндекс 4,7, 2ГИС 4,8
Федеральная сеть с филиалами в 35 городах, которая делает ставку на технологии: 90% процессов автоматизированы – от подачи заявки до внутренней оценки качества. Это позволяет держать конкурентные цены, особенно на обслуживание офисов. В Петербурге офис на Московском проспекте.
Из нюансов – франшизная модель: качество может зависеть от конкретного франчайзи. В негативных отзывах чаще всего упоминают невнимательность к мелочам – выключатели, ручки, плинтусы. Но компания активно реагирует на критику и готова переделывать.
● Стоимость: офисы – от 30 руб./м²; генеральная офисов – от 50 руб./м²; квартиры – расчет индивидуальный
● Скидки: 15% при регулярной подписке
● Заказ: сайт, телефон
● Недостатки: Франшиза: качество зависит от конкретной бригады.
7. Lemon Fresh
Сайт: lemonfresh.ru
Оценки: Яндекс 4,8, 2ГИС 5,0
Lemon Fresh выделяется подходом, нехарактерным для отрасли: компания может отказаться от заказа. Если бригада понимает, что конкретное загрязнение не вытянет – об этом скажут прямо, а не возьмут деньги и не оставят клиента с разочарованием. Такая честность сужает поток заказов, но формирует лояльную аудиторию.
Работают круглосуточно. За каждым заказчиком закрепляется менеджер, который считает стоимость, формирует бригаду, следит за ходом работ.
● Стоимость: от 6 000 руб. минимальный заказ; расчет индивидуальный
● Скидки: персональные предложения новым клиентам
● Заказ: сайт, телефон
● Недостатки: Высокий порог входа – минимальный заказ 6 000 руб. Мало публичных отзывов, трудно составить полную картину.
8. Cleacom
Сайт: cleacom.ru
Оценки: Яндекс 4,9, 2ГИС 4,8
Cleacom вырос из маленькой бригады в 2015-м и сохранил камерность. Это не конвейер – скорее крепкая мастерская, где каждый вид уборки расписан по шагам. Сотрудники работают по чек-листу, и заказчик может попросить его показать. Например, для генеральной уборки чек-лист содержит более 50 пунктов: от обработки вентиляционных решеток до протирки дверных петель. Именно эта детализация объясняет высокие оценки компании при небольшом количестве отзывов.
Для генеральной уборки и клининга после ремонта бригада привозит все свое. Для поддерживающей уборки пылесос потребуется ваш – это особенность, которую стоит знать заранее. Генеральная занимает 5-7 часов, поддерживающая около двух.
● Стоимость: расчет по запросу
● Скидки: при регулярном обслуживании
● Заказ: сайт, телефон
● Недостатки: Нет калькулятора на сайте – цену назовут только после разговора с менеджером. Для поддерживающей уборки нужен ваш пылесос.
9. Optimum Clean
Сайт: optimumclean.ru
Оценки: Яндекс 4,7, 2ГИС 4,7
Optimum Clean – компания, у которой уборка и химчистка мебели работают как единая услуга. Экстракторная и паровая чистка, европейские гипоаллергенные составы – подходит для семей с детьми и аллергиков. В отзывах часто встречаются истории о спасенных диванах и коврах, которые хозяева уже собирались выбрасывать: въевшиеся пятна от кофе, детского питания, следы животных.
Все клинеры проходят корпоративное обучение, и это заметно уже на этапе первого звонка – уровень общения и организации, судя по отзывам, высокий. Выезд по основным районам Петербурга бесплатный. Гарантия – два дня: нашли недочет – исправят за свой счет.
● Стоимость: уборка – от 990 руб. (выезд); химчистка мебели – от 590 руб.
● Скидки: 10% при обращении через сайт
● Заказ: сайт с калькулятором, телефон, мессенджеры
● Недостатки: Количество отзывов заметно меньше, чем у лидеров рейтинга. Служба поддержки не всегда отвечает оперативно.
10. Глобал Клининг
Сайт: global-cleaning-spb.ru
Оценки: Яндекс 4,8, 2ГИС 4,8
Глобал Клининг – это в первую очередь про бизнес. Ежедневное обслуживание бизнес-центров, складов, торговых помещений и производственных площадок – основной профиль. Обычную поддерживающую уборку квартиры здесь не закажешь, зато генеральную или клининг после ремонта – без проблем. В арсенале – промышленные альпинисты для чистки кровли от снега и наледи, что в петербургском климате услуга далеко не последняя.
Компания работает более семи лет, круглосуточно, без выходных. Оплата – строго после подписания акта. Среди клиентов – крупные организации города.
● Стоимость: расчет по запросу; 10% скидка на первый заказ
● Заказ: сайт, телефон, e-mail
● Недостатки: Нет поддерживающей уборки квартир – только генеральная и после ремонта. Скромный сайт, мало фотографий и кейсов.
Как выбрать клининговую компанию в Санкт-Петербурге
Несколько правил, которые сберегут время и нервы.
● Читайте негативные отзывы. Хвалебные комментарии одинаковы: «спасибо, чисто, приедем еще». Конкретика – в отрицательных: что пропустили, как отреагировали, вернули ли деньги. Особенно показательно поведение компании: если менеджер в ответ на жалобу не отмахивается, а разбирается – это хороший сигнал.
● Спрашивайте про договор. Серьезная компания работает по договору и несет материальную ответственность за имущество. Если вам говорят «мы и так все аккуратно делаем» – повод насторожиться.
● Уточняйте, что входит в стоимость. Одна фирма включает мытье окон в генеральную, другая считает это отдельной услугой. Третья привозит свой пылесос, четвертая просит ваш. Различия нормальны, но знать о них нужно заранее.
● Начните с разовой уборки. Большинство компаний дают скидку на первый заказ. Воспользуйтесь ею, чтобы оценить качество, пунктуальность и адекватность менеджера, прежде чем подписывать контракт на год.
● Сравнивайте, но не гонитесь за дешевизной. Если кто-то предлагает генеральную уборку вдвое ниже рынка, скорее всего, экономят на химии, оборудовании или проверке персонала.
Популярные вопросы о клининговых компаниях
Какие услуги предоставляют клининговые компании?
Стандартный набор: поддерживающая и генеральная уборка квартир, домов, офисов. К этому – клининг после ремонта, мытье окон и балконов, химчистка мебели и ковров. Некоторые компании берутся за промышленные объекты, мойку фасадов, дезинфекцию, удаление запахов и чистку кровли от снега.
Сколько стоит уборка и от чего зависит цена?
Цена зависит от вида уборки, площади, степени загрязнения и набора дополнительных услуг. Поддерживающая уборка в Петербурге – от 60 руб./м², генеральная – от 130 руб./м², после ремонта – от 140 руб./м². Минимальные чеки – от 1 490 до 6 000 рублей в зависимости от компании. Химчистка мебели, мойка окон и другие дополнительные работы оплачиваются отдельно.
Какие типы уборки бывают и как выбрать нужный?
Поддерживающая – текущее поддержание чистоты, два-три часа. Генеральная – капитальная чистка с обработкой труднодоступных мест, пять-восемь часов. Клининг после ремонта – вывоз мусора, удаление строительной пыли и следов со всех поверхностей. Если убираетесь регулярно, скорее всего вам будет достаточно поддерживающей. Давно запустили квартиру или переехали – начинайте с генеральной.
Можно ли оставить ключи клинерам и уехать?
Да, у большинства крупных компаний из рейтинга это стандартная опция. Некоторые предлагают сдать ключи прямо в офис. Главное – убедиться, что заключен договор с материальной ответственностью. И убрать ценные вещи и наличные – это обычная практика для тех, кто вызывает клининг.
