Этап Кубка мира по лыжным гонкам 2024/25 в Коне: расписание, прямые трансляции

В пятницу, 31 января, стартует очередной этап Кубка мира по лыжным гонкам. Соревнования примет итальянский Конь. Турнир продлится три дня — до 2 февраля включительно. В программу внесены индивидуальные и командные спринты, а также гонки с раздельным стартом.