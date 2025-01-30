Этап Кубка мира по лыжным гонкам 2024/25 в Коне: расписание, прямые трансляции

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В пятницу, 31 января, стартует очередной этап Кубка мира по лыжным гонкам. Соревнования примет итальянский Конь. Турнир продлится три дня — до 2 февраля включительно. В программу внесены индивидуальные и командные спринты, а также гонки с раздельным стартом.
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График этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Коне выглядит так (московское время):
Пятница, 31 января
Женский командный спринт классическим стилем (квалификация) — 13:20;
Мужской командный спринт классическим стилем (квалификация) — 14:05;
Женский командный спринт классическим стилем (финал) — 15:20;
Мужской командный спринт классическим стилем (финал) — 16:20;
Суббота, 1 февраля
Женский индивидуальный спринт классическим стилем (квалификация) — 12:30;
Мужской индивидуальный спринт классическим стилем (квалификация) — 13:15;
Женский индивидуальный спринт классическим стилем (забеги на выбывание) — 15:00;
Мужской индивидуальный спринт классическим стилем (забеги на выбывание) — 15:25;
Воскресенье, 2 февраля
Мужская индивидуальная гонка свободным стилем (10 км) — 12:00;
Женская индивидуальная гонка свободным стилем (10 км) — 15:00.
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Ниже представлены пять лучших лыжников в мужском и женском рейтингах по итогам прошедших этапов.
Мужчины
Женщины
В полном объеме старты этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Коне можно смотреть на кабельном канале «Матч! Арена». Также соревнования транслируются на ресурсах вещателя Eurosport.
Российские букмекеры пока не открыли линии на гонки предстоящего этапа Кубка мира.
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