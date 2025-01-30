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30 января 13:20ГлавнаяНовости

Этап Кубка мира по лыжным гонкам 2024/25 в Коне: расписание, прямые трансляции

Акцент на спринтах
Александр Бокулёв
Йоханнес Клебо. Источник: Nordic Focus
Йоханнес Клебо. Источник: Nordic Focus

В пятницу, 31 января, стартует очередной этап Кубка мира по лыжным гонкам. Соревнования примет итальянский Конь. Турнир продлится три дня — до 2 февраля включительно. В программу внесены индивидуальные и командные спринты, а также гонки с раздельным стартом.

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Расписание

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График этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Коне выглядит так (московское время):

Пятница, 31 января

Женский командный спринт классическим стилем (квалификация) — 13:20;

Мужской командный спринт классическим стилем (квалификация) — 14:05;

Женский командный спринт классическим стилем (финал) — 15:20;

Мужской командный спринт классическим стилем (финал) — 16:20;

Суббота, 1 февраля 

Женский индивидуальный спринт классическим стилем (квалификация) — 12:30;

Мужской индивидуальный спринт классическим стилем (квалификация) — 13:15;

Женский индивидуальный спринт классическим стилем (забеги на выбывание) — 15:00;

Мужской индивидуальный спринт классическим стилем (забеги на выбывание) — 15:25;

Воскресенье, 2 февраля

Мужская индивидуальная гонка свободным стилем (10 км) — 12:00;

Женская индивидуальная гонка свободным стилем (10 км) — 15:00.

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Общий зачет Кубка мира

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Ниже представлены пять лучших лыжников в мужском и женском рейтингах по итогам прошедших этапов.

Мужчины

  1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 1459 очков
  2. Эдвин Ангер (Швеция) — 1058
  3. Уго Лапалю (Франция) — 976
  4. Эрик Вальнес (Норвегия) — 969
  5. Мика Фермойлен (Австрия) — 931

Женщины

  1. Джессика Диггинс (США) — 1483 очка
  2. Астрид Слинд (Норвегия) — 1269
  3. Виктория Карл (Германия) — 1237
  4. Кертту Нисканен (Финляндия) — 1097
  5. Тереза Йохауг (Норвегия) — 1065

Прямые трансляции, где смотреть

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В полном объеме старты этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Коне можно смотреть на кабельном канале «Матч! Арена». Также соревнования транслируются на ресурсах вещателя Eurosport.

Коэффициенты букмекеров

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Российские букмекеры пока не открыли линии на гонки предстоящего этапа Кубка мира.

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI
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