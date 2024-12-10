Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
10 декабря 19:02ГлавнаяНовости

Биатлон, Ижевская винтовка 2024/25: расписание, коэффициенты, прямые трансляции

Соревнования с богатой историей
Руслан Ипполитов
Александр Логинов. Источник: СБР
Александр Логинов. Источник: СБР

В четверг, 12 декабря, стартует третий этап Кубка России по биатлону сезона 2024/2025. Соревнования, традиционно именуемые «Ижевская винтовка», примет Биатлонный комплекс имени генерал-майора А.М. Демидова в столице Удмуртии.

Расписание

Свернуть

График третьего этапа Кубка России по биатлону выглядит так (московское время):

Четверг, 12 декабря

Мужская индивидуальная гонка (20 км) — 10:00;

Женская индивидуальная гонка (15 км) — 13:00;

Суббота, 14 декабря 

Мужской спринт (10 км) — 10:00;

Женский спринт (7,5 км) — 13:00;

Воскресенье, 15 декабря

Мужская гонка преследования (12,5 км) — 10:00;

Женская гонка преследования (10 км) — 12:00.

ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI

Общий зачет Кубка России

Свернуть

Ниже представлены пять лучших биатлонистов в мужском и женском рейтингах по итогам двух этапов.

Мужчины

  1. Даниил Серохвостов (Новосибирская область / Алтайский край) — 168 очков
  2. Александр Поварницын (Тюменская область) — 166
  3. Никита Поршнев (ХМАО-Югра) — 165
  4. Антон Смольский (Беларусь) — 156
  5. Виктор Плицев (Ямало-Ненецкий АО) — 141

Женщины

  1. Наталия Шевченко (Свердловская область) — 184 очка
  2. Тамара Дербушева (Свердловская область) — 157
  3. Полина Плюснина (Ямало-Ненецкий АО / Мордовия) — 147
  4. Анастасия Зырянова (Московская область) — 145
  5. Виктория Сливко (Тюменская область) — 142

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Российские букмекеры открыли линии только на индивидуальные гонки в Ижевске. Представляем коэффициенты от компании PARI:

Мужчины

3 этап Кубка России 2024/25. Индивидуальная гонка. Кто выше
 

1

2

Даниил Серохвостов — Эдуард Латыпов

1,48

2,45

Даниил Серохвостов — Карим Халили

1,23

3,70

Виктор Плицев — Иван Колотов

1,55

2,30

Максим Цветков — Вячеслав Малеев

1,57

2,25

Никита Поршнев — Антон Бабиков

1,50

2,40

Женщины

3 этап Кубка России 2024/25. Индивидуальная гонка. Кто выше
 

1

2

Виктория Метеля — Ирина Казакевич

1,28

3,30

Кристина Резцова — Елизавета Каплина

1,38

2,80

Виктория Сливко — Наталья Шевченко

1,85

1,85

Анастасия Халили — Тамара Дербушева

1,57

2,25

Анастасия Гришина — Светлана Миронова

1,60

2,20

Прямые трансляции, где смотреть

Свернуть

В полном объеме гонки третьего этапа Кубка России по биатлону в Ижевске можно смотреть на федеральном телеканале «Матч ТВ» и в сообществе Союза биатлонистов России в VK.

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI
Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров