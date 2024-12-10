Биатлон, Ижевская винтовка 2024/25: расписание, коэффициенты, прямые трансляции

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В четверг, 12 декабря, стартует третий этап Кубка России по биатлону сезона 2024/2025. Соревнования, традиционно именуемые «Ижевская винтовка», примет Биатлонный комплекс имени генерал-майора А.М. Демидова в столице Удмуртии.
График третьего этапа Кубка России по биатлону выглядит так (московское время):
Четверг, 12 декабря
Мужская индивидуальная гонка (20 км) — 10:00;
Женская индивидуальная гонка (15 км) — 13:00;
Суббота, 14 декабря
Мужской спринт (10 км) — 10:00;
Женский спринт (7,5 км) — 13:00;
Воскресенье, 15 декабря
Мужская гонка преследования (12,5 км) — 10:00;
Женская гонка преследования (10 км) — 12:00.
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Ниже представлены пять лучших биатлонистов в мужском и женском рейтингах по итогам двух этапов.
Мужчины
Женщины
Российские букмекеры открыли линии только на индивидуальные гонки в Ижевске. Представляем коэффициенты от компании PARI:
Мужчины
|3 этап Кубка России 2024/25. Индивидуальная гонка. Кто выше
1
2
|Даниил Серохвостов — Эдуард Латыпов
1,48
2,45
|Даниил Серохвостов — Карим Халили
1,23
3,70
|Виктор Плицев — Иван Колотов
1,55
2,30
|Максим Цветков — Вячеслав Малеев
1,57
2,25
|Никита Поршнев — Антон Бабиков
1,50
2,40
Женщины
|3 этап Кубка России 2024/25. Индивидуальная гонка. Кто выше
1
2
|Виктория Метеля — Ирина Казакевич
1,28
3,30
|Кристина Резцова — Елизавета Каплина
1,38
2,80
|Виктория Сливко — Наталья Шевченко
1,85
1,85
|Анастасия Халили — Тамара Дербушева
1,57
2,25
|Анастасия Гришина — Светлана Миронова
1,60
2,20
В полном объеме гонки третьего этапа Кубка России по биатлону в Ижевске можно смотреть на федеральном телеканале «Матч ТВ» и в сообществе Союза биатлонистов России в VK.
Партнерский проект