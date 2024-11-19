Что такое День матери

С XVII по XIX в. в Англии во второе воскресенье после Великого поста отмечался праздник, посвященный матерям. А современный День матери появился в начале XX в. в США. Его основательницей считается Анна Джарвис, в 1907 г. она выступила с инициативой официально основать этот праздник. В 1914 г. президент Вудро Вильсон установил в США день официального празднования – второе воскресенье мая. С тех пор майский праздник стал популярным, его начали отмечать в 23 странах мира. При этом в более чем тридцати странах, в том числе в России, День матери празднуется в другие дни года.