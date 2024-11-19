Что такое День матери

Что такое День материПочитание Великой богини: с древнейших времен до наших дней
24 ноября в России отмечают День матери – один из самых трогательных и теплых праздников, который посвящен всем мамам мира.
История праздника
Традиция отмечать этот день появилась в Древней Греции, где в честь богини-матери Реи и Кибелы существовал праздник – мартовские иды. По словам культуролога, поэта и переводчика Екатерины Дайс, День матери уходит корнями в почитание богинь земли, растительности, плодородия. «Архетипичный образ Великой богини, которому люди поклонялись с древнейших времен, претерпел много изменений, но суть его осталась неизменной. Во времена античности существовали разные формы великой матери – преданная и скорбящая Деметра, даровавшая людям пшеницу и спасающая свою дочь из царства Аида, грозная Кибела, чьи жрецы приносили ей в жертву свою мужественность, бездетная Артемида, помогающая в родах. Позднее архетипы этих богинь слились воедино», – поясняет Дайс.
С XVII по XIX в. в Англии во второе воскресенье после Великого поста отмечался праздник, посвященный матерям. А современный День матери появился в начале XX в. в США. Его основательницей считается Анна Джарвис, в 1907 г. она выступила с инициативой официально основать этот праздник. В 1914 г. президент Вудро Вильсон установил в США день официального празднования – второе воскресенье мая. С тех пор майский праздник стал популярным, его начали отмечать в 23 странах мира. При этом в более чем тридцати странах, в том числе в России, День матери празднуется в другие дни года.
День матери в России
В Российской империи День матери впервые отпраздновали в 1915 г. Официально же его начали отмечать с 1998 г. – ежегодно в последнее воскресенье ноября. В 2024 г. этот день выпадает на 24 ноября.
«Символ Дня матери в России – пятилепестковая незабудка», – рассказывает Дайс. По ее словам, под «матерью» в данном случае подразумевается не конкретная женщина, а собирательный образ материнской любви, тепла и заботы.
День матери в России отмечается в кругу семьи, а также в образовательных учреждениях – школах и детских садах. Дети и внуки дарят своим мамам и бабушкам подарки, сделанные своими руками. В школах и детских садах учителя знакомят детей с историей праздника и его традициями, вместе с ними обсуждают, чем порадовать мам: подготовить для них школьный концерт, нарисовать открытки, приготовить подарки и сюрпризы.
Некоторые российские семьи посещают в этот день рестораны или кафе, чтобы провести время вместе и порадовать своих мам приятным обедом или ужином, освободив их от домашних обязанностей.
Также в этот день в городах страны проводятся различные массовые мероприятия: концерты и акции, посвященные матерям. В прошлом году свою праздничную программу для мам подготовили в столичных центрах «Госуслуг». В 2024 г. концерты, мастер-классы и празднования традиционно состоятся в парках, библиотеках и культурных центрах. Так, в московском Мемориальном музее А. Н. Скрябина ко Дню матери подготовили выставку, посвященную женщинам семьи Скрябиных, 27 ноября в Государственном Кремлевском дворце в Москве состоится концерт «Мамина песня». С 23 сентября по 16 декабря в России стартовала акция «Мамина фантазия», поставившая целью поддержать общественные инициативы по популяризации праздника «День матери» в России.
День матери в других странах
В большей части европейских стран День матери отмечается в мае: в Италии, Дании, Финляндии и Германии – во второе воскресенье месяца, в Венгрии, Испании и Португалии – в первое воскресенье. В Великобритании праздник матерей отмечается в первое воскресенье марта, в Греции – 9 мая, в Польше – 26 мая.
В Японии День матери изначально праздновали 6 марта – в день рождения императрицы Коджуна. С 1949 г. официальной датой праздника стало второе воскресенье мая. В Казахстане День матери также празднуют во второе воскресенье мая, а в Киргизии – в третье майское воскресенье. В большинстве арабских стран День матери отмечается 21 марта. Впервые его празднование состоялось в 1956 г.
В Австралии впервые День матери отметили в 1910 г. специальными церковными службами. Поскольку дата праздника приходится на осень, цветущие в это время года белые хризантемы стали традиционным символом праздника.