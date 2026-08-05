Что известно о новом командующем войсками беспилотных систем Денисе Лямине

Что известно о новом командующем войсками беспилотных систем Денисе ЛяминеКадровый танкист руководил 58-й армией во время отражения контрнаступления ВСУ
5 августа президент России Владимир Путин назначил главу штаба группы «Центр» генерал-полковника Дениса Лямина начальником управления войсками беспилотных систем Вооруженных сил РФ. Чем известен офицер – в справке «Ведомостей».
Семья и образование
Денис Игоревич Лямин родился 19 мая 1979 г. в Слуцке Минской области (Белорусская ССР) в семье офицера Игоря Лямина, который впоследствии дослужился до генерал-майора и занимал должности замначальника штаба Приволжско-Уральского военного округа и военного комиссара Свердловской области. Из-за службы отца семья переезжала, среднюю школу Лямин окончил в Чебаркуле (Челябинская область).
В 1996 г. поступил в Челябинское высшее танковое командное училище (в 1998 г. преобразовано в Челябинский танковый институт) и в 2001 г. окончил его с золотой медалью. В биографических материалах выпускников указывается, что на раннем этапе службы он участвовал в боевых действиях и был ранен, однако подробности не приводятся. С 2001 по 2005 г. командовал танковым взводом и ротой, был заместителем командира и командиром батальона.
В 2005–2007 гг. Лямин учился в Общевойсковой академии Вооруженных сил РФ, которую также окончил с отличием. Позднее, в 2017–2019 гг., прошел обучение на факультете национальной безопасности и обороны государства Военной академии Генерального штаба и получил золотую медаль. На торжественном приеме в Кремле в честь выпускников военных вузов 27 июня 2019 г. Лямин так охарактеризовал свое отношение к службе: «Армия – это все, армия – это жизнь».
Военная карьера
С сентября 2009 г. по ноябрь 2011 г. Лямин был начальником штаба – заместителем командира 28-й отдельной мотострелковой бригады 2-й общевойсковой армии. Затем, до апреля 2013 г., занимал аналогичную должность в 6-й отдельной танковой бригаде 20-й общевойсковой армии Западного военного округа. Отвечал за планирование подготовки, согласование действий подразделений, управление связью, разведкой и обеспечением.
В апреле 2013 г. Лямин стал начальником штаба – заместителем командира 2-й гвардейской Таманской мотострелковой дивизии. Соединение восстанавливалось на базе 5-й отдельной мотострелковой бригады в рамках возвращения российской армии от бригадной к дивизионной структуре.
В мае 2015 г. возглавил 201-ю российскую военную базу в Таджикистане. На тот момент она считалась крупнейшим сухопутным военным объектом России за рубежом: части были размещены в Душанбе и на полигонах в окрестностях столицы, а до реорганизации – также в Кулябе и Курган-Тюбе. Период командования Лямина совпал с крупной перестройкой базы. В интервью того периода он подчеркивал, что обстановка в Афганистане требует от базы ежедневной интенсивной подготовки.
В декабре 2016 г. Лямина назначили первым командиром воссозданной 90-й гвардейской танковой Витебско-Новгородской дважды Краснознаменной дивизии Центрального военного округа. Ее развертывали в Челябинской и Свердловской областях на основе 32-й отдельной мотострелковой и 7-й отдельной гвардейской танковой бригад. Для Лямина это было возвращение в Чебаркуль, где он окончил школу.
Но командовал дивизией он недолго – до августа 2017 г., когда поступил в Академию Генерального штаба. 22 февраля 2017 г. в возрасте 37 лет Лямин получил звание генерал-майора. После окончания академии в 2019 г. офицер был назначен начальником штаба – первым заместителем командующего 58-й общевойсковой армией Южного военного округа. В ноябре 2020 г. Лямин начал исполнять обязанности командира 22-го армейского корпуса Черноморского флота, а летом 2021 г. возглавил его. Корпус был создан в Крыму и объединял береговые, артиллерийские и другие части, предназначенные для обороны полуострова и взаимодействия с силами флота.
После начала спецоперации на Украине как командир корпуса участвовал в организации действий российских войск, наступавших с территории Крыма в Херсонскую область. К февралю 2023 г. Лямин занял должность начальника штаба – первого заместителя командующего 8-й общевойсковой армией. В июле 2023 г. он возглавил 58-ю общевойсковую армию, оборонявшую позиции на Запорожском направлении во время украинского контрнаступления.
О смене командования стало известно 13 июля, когда депутат Госдумы Андрей Гурулев опубликовал аудиообращение прежнего командующего генерал-майора Ивана Попова к военнослужащим. Тот сообщил, что на встрече со «старшим начальством» откровенно обозначил существовавшие в армии проблемные вопросы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 14 июля отказался комментировать ситуацию, рекомендовав обращаться за разъяснениями в Минобороны. Там кадровые изменения не комментировали.
В период руководства Лямина соединения 58-й армии сдержали основной удар украинских резервов. В октябре 2023 г. она был назначен на должность начальника штаба – первого заместителя командующего войсками Центрального военного округа и одновременно начальника штаба группировки войск «Центр».
25 февраля 2024 г., через неделю после освобождения Авдеевки (ДНР), Минобороны опубликовало кадры, на которых Лямин вручал награды военнослужащим, отличившимся в боях за город. К июлю 2025 г. в официальных материалах фигурировал в звании генерал-полковника.
Войска беспилотных систем
Решение сформировать войска беспилотных систем как самостоятельный род было анонсировано 16 декабря 2024 г. на расширенном заседании коллегии Минобороны. Глава ведомства Андрей Белоусов тогда заявил, что по поручению президента их создание планируется завершить в III квартале 2025 г. Летом Владимир Путин подтвердил, что новая структура уже формируется, и потребовал обеспечить ее быстрое и качественное развертывание. В декабре президент поставил задачу завершить процесс в 2026 г. и перейти от выполнения отдельных задач к системным действиям подразделений. В группировках были созданы управления войск беспилотных систем, весной 2026 г. на позиции выводились отдельные батальоны.
16 июля 2026 г. Белоусов совершил поездку в войска группировки «Центр», в ходе которой ему доложили, что по его поручению в подразделениях беспилотных систем созданы и укомплектованы личным составом аналитические группы. «Мы предложили разделить задачи для расчетов на огневое поражение, противодействие БПЛА и специальные логистические задачи», – докладывал начальник штаба группировки «Центр» генерал-полковник Денис Лямин.
Награды и личная жизнь
Является кавалером ордена Мужества, а также кавалером орденов «За верность долгу» (2024) Республики Крым и «За заслуги перед Запорожской областью» I степени (2025). Ему вручена медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Также награжден медалями Суворова, «За боевые отличия», «За укрепление боевого содружества», «За отличие в военной службе» трех степеней и другими ведомственными наградами.
В мае 2015 г., когда его представляли личному составу 201-й российской военной базы в Таджикистане, пресс-служба Центрального военного округа сообщала, что офицер женат и воспитывает двоих детей.