Что известно о новом командующем войсками беспилотных систем Денисе Лямине

В 1996 г. поступил в Челябинское высшее танковое командное училище (в 1998 г. преобразовано в Челябинский танковый институт) и в 2001 г. окончил его с золотой медалью. В биографических материалах выпускников указывается, что на раннем этапе службы он участвовал в боевых действиях и был ранен, однако подробности не приводятся. С 2001 по 2005 г. командовал танковым взводом и ротой, был заместителем командира и командиром батальона.