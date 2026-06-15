Отцы и деньги: как в мире поддерживают родителей-мужчин

Отцы и деньги: как в мире поддерживают родителей-мужчинВ России предложили ввести «отцовский капитал»
В Общественной палате России обсудили идею введения «отцовского капитала» в размере 2 млн руб. для поддержки семей с тремя и более детьми, которые родились в одном браке. Председатель комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко заявил, что такая выплата может стать дополнительным стимулом для жилищного строительства, поскольку эквивалентна дополнительным 18 кв. м жилья. В палате добавили, что в 40% случаев мамы с тремя детьми уже не работают, в результате на отца ложится дополнительная нагрузка. Какие меры по поддержке родителей-мужчин действуют в разных странах, – в справке «Ведомостей».
В России отпуск в связи с рождением ребенка разделен на две части: по беременности и родам и по уходу за малышом. Первый доступен только матерям, второй может быть использован отцом, бабушками и дедушками, а также другими родственниками, фактически осуществляющими уход. Действует отпуск до достижения ребенком трех лет, но пособие начисляется только в первые 1,5 года его жизни.
Размер ежемесячной выплаты для работающего отца составляет 40% от среднего заработка, но имеет верхнюю и нижнюю границы. В 2026 г. минимальная выплата составляет 10 837 руб., максимальная достигает 83 021 руб. Отцы, самостоятельно воспитывающие детей до 14 лет, защищены от сокращений и увольнений по инициативе работодателя.
В определенных случаях мужчины могут рассчитывать на «материнский капитал»: если женщина умерла, если у нее прекратилось право на выплату (например, после лишения родительских прав), а также если отец является единственным усыновителем. Деньги – 728 921 руб. на первого ребенка и 234 321 руб. на второго и последующих – можно потратить на улучшение жилищных условий и образование, а также получать в виде ежемесячной выплаты (для семей с доходом менее двух МРОТ на человека до достижения ребенком трех лет).
При рождении ребенка можно получить единовременное пособие, которое выплачивается одному из работающих родителей через работодателя и на 2026 г. составляет 28 450 руб.
Швеция стала первой страной в мире, где в 1974 г. был установлен гендерно-нейтральный оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком. Он составляет 480 суток на семью, которые можно взять до достижения им 8 лет. Изначально каждый родитель имел право на месячный оплачиваемый отпуск, который нельзя было передать другому (оставшаяся часть распределяется по договоренности). В 2016 г. его продолжительность увеличили до трех месяцев. В это время родителям ежедневно выплачивается фиксированная ставка в 180 крон (около 1400 руб.). В остальные 390 дней – порядка 80% от заработной платы, но не более 1116 крон (около 8600 руб.).
В 1993 г. Норвегия стала первой в мире страной, которая ввела четырехнедельную отцовскую «квоту» в отпуске по уходу за ребенком. К 2013 г. она увеличилась до 14 недель, затем снизилась до 10 недель. Сокращение произошло в результате победы на выборах Консервативной партии, которая выступала за традиционное распределение ролей в воспитании детей. В 2018 г. партия пересмотрела свое решение и увеличила отцовскую «квоту» до 15 недель. Выплаты зависят от продолжительности ухода: 100% от заработка на 49 недель или 80% на 59.
Финляндия ввела отцовский отпуск в 1978 г., на данный момент его продолжительность составляет 54 рабочих дня. Их нельзя передать матери, но можно разбить на несколько частей. По закону, одновременно с матерью отец может взять не более 18 суток отпуска. Родители получают выплату в размере 32 евро (примерно 2700 руб.) в течение 320 дней. Кроме суточных, они также имеют право на пособие по уходу за ребенком на дому – если тот не получает дошкольное образование и не посещает детский сад, а с момента его рождения прошло 160 дней. Пособие составляет 380 евро в месяц (около 32 000 руб.) с максимальной надбавкой в 200 евро для малоимущих семей. Однако родителям необходимо выбирать между пособием и суточными.
Исландия в 1981 г. тоже предоставила отцам право брать оплачиваемый декретный отпуск. В 2001 г. была введена трехчастная система из общего, «отцовского» и «материнского» отпусков общей продолжительностью девять месяцев. Из них три месяца закреплены за отцом. Неиспользованные дни «сгорают» и не оплачиваются. Выплаты могут достигать 80% от среднего дохода родителя за определенный период до рождения ребенка.