Отцы и деньги: как в мире поддерживают родителей-мужчин

Финляндия ввела отцовский отпуск в 1978 г., на данный момент его продолжительность составляет 54 рабочих дня. Их нельзя передать матери, но можно разбить на несколько частей. По закону, одновременно с матерью отец может взять не более 18 суток отпуска. Родители получают выплату в размере 32 евро (примерно 2700 руб.) в течение 320 дней. Кроме суточных, они также имеют право на пособие по уходу за ребенком на дому – если тот не получает дошкольное образование и не посещает детский сад, а с момента его рождения прошло 160 дней. Пособие составляет 380 евро в месяц (около 32 000 руб.) с максимальной надбавкой в 200 евро для малоимущих семей. Однако родителям необходимо выбирать между пособием и суточными.