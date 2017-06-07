Минкульт обрезает фильмы

Кинотеатры не должны отдавать под один фильм более 35% сеансов в день, считают чиновники

Мединский неоднократно критиковал кинотеатры за то, что они отдают слишком много сеансов большим голливудским картинам Евгений Разумный / Ведомости

Министерство культуры намерено ввести дополнительные ограничения на прокат фильмов в России: кинотеатры должны отдавать одной картине не более 35% сеансов в день, считают чиновники. Описание соответствующих поправок, подготовленное Министерством культуры, размещено на сайте публикации проектов государственных актов. Ограничение числа сеансов для одной картины должно обеспечить «благоприятные условия для доступа граждан к наибольшему числу фильмов», указано в обосновании проекта.

Министерство культуры в последние годы постоянно обсуждает различные варианты регулирования кинопоказа - чиновники недовольны невысокой долей русского кино в прокате. В 2016 г., по данным государственного Фонда кино, лишь 18% кассы в России забрали себе отечественные картины.

В частности, министр культуры Владимир Мединский неоднократно критиковал кинотеатры за то, что они отдают слишком много сеансов большим голливудским картинам. К примеру, по данным Фонда кино, фильму Disney «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказок» кинотеатры отдали в премьерный уикенд (25.05 - 28.05) около 55% сеансов, картине «Стражи Галактики. Часть 2» в премьерный уикенд (4.05 -9.05) - почти 60%.

Опрошенные «Ведомостями» российские продюсеры не смогли вспомнить случаев, когда отечественная картина получала больше 40%. Так, «Притяжение» Фёдора Бондарчука в первый уикенд проката получило 39% сеансов, «Викинг» от «Дирекции кино» - 28%.

Если брать период с прошлого сентября, то лишь один российский фильм в течение именно дня преодолел порог в 35% - это «Притяжение», у которого в первый день проката было 36% сеансов, подтвердил руководитель департамента аналитики Фонда кино Федор Сосновский. Остальные отечественные картины далеки от этой цифры в отличие от голливудских, отметил он.

Поскольку все больше российских фильмов получают госфинансирование и их бюджеты в среднем растут, продюсеры все активнее конкурируют между собой за место в прокате. Прецедентом стал случай, когда Министерство культуры административно развело даты проката двух российских космических картин - «Время первых» и «Салют-7».

Кроме того, на этой неделе Минкульт планирует внести в правительство проект о введении сбора в минимум 5 млн руб. с каждого фильма, выходящего в российских кинотеатрах. Сейчас дистрибуторы платят только 3500 руб. за прокатное удостоверение. Повышение сбора приведёт к тому, что из проката вымоется около половины голливудских картин и отечественные фильмы в результате получат дополнительно 7% сеансов, подсчитал Фонд кино.

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