Супергеройский кинокомикс «Чудо-женщина» знакомит публику с боевой подругой Бэтмена и Супермена

Чудо-женщина училась сражаться мечом, но пули и снаряды ее ничуть не смущают kinopoisk.ru

«Она с тобой?» – спросил Супермен у Бэтмена, когда на поле боя явилась амазонка в мини-юбке и сияющем медью бюстгальтере. «Я думал, с тобой», – ответил Супермышь. После чего навел справки, и через год после «Бэтмена против Супермена» на мировые экраны вышла «Чудо-женщина», в которой израильтянка Галь Гадот легконогой ланью скачет по фронтам Первой мировой, отбивая браслетами пули, а щитом – фугасы.

Лапушка.

Если вам кажется, что это самое нелепое зрелище на свете, не верьте глазам. Ведь не могут ошибаться 93% мировой кинопрессы. Включая топ-критиков, написавших, что этот волнующий и серьезный фильм вызывает эмоции, которых никак не ожидаешь от попкорнового кино.

Это победа, потому что о предыдущие фильмы «расширенной вселенной» DC Comics те же критики дружно вытирали ноги. «Человек из стали» заслужил лишь 55% одобрения, «Бэтмен против Супермена» – 27%, а «Отряд самоубийц» и вовсе 25%. То, что по стартовым сборам ($103,25 млн) «Чудо-женщина» уступила этим фильмам, не отменяет триумфа. Потому что рекорд все равно установлен и не скоро будет побит – картина Пэтти Дженкинс показала лучший старт среди всех фильмов, когда-либо снятых женщинами, оставив далеко позади «Пятьдесят оттенков серого» в постановке Сэм Тейлор-Джонсон ($85,1 млн).

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При этом понятно, что пол режиссера важен лишь в маркетинговом смысле и не влияет на происходящее на экране никак. В мужской постановке у Чудо-женщины были бы те же щит и меч, корсет, мини-юбка, железный бюстгальтер и идеальная депиляция.

Долгий путь «Чудо-женщина» ждала выхода на экраны больше 20 лет. Проект был начат еще в 1996 г. Сценаристом и режиссером позвали постановщика «Охотников за привидениями» Айвана Рейтмана. В 2005-м на те же позиции наняли Джосса Уидона, а в 2014-м место режиссера заняла Мишель Макларен. В конце концов дело передали Пэтти Дженкинс, известной по фильму «Монстр» с Шарлиз Терон в главной роли.

Фильм начинается на волшебном острове амазонок Фемискире, где нет мужчин, а единственный ребенок – будущая Чудо-женщина Диана. Мать-царица Ипполита (Конни Нильсен) пытается охладить ее воинственность, но, кроме боевых искусств, заняться на острове нечем. И царевна молодая, тихомолком расцветая, побеждает свою наставницу Антиопу (Робин Райт) как раз к тому моменту, когда у блаженных берегов падает самолет с американским пилотом Стивом Тревором (Крис Пайн). А за ним ломятся немцы.

Так Диана узнает, что в мире идет ужасная война, и решает последовать вслед за Стивом на фронт. Она убеждена, что сумеет прекратить кровопролитие, найдя и сразив магическим мечом бога войны Ареса, но неприятное открытие номер один заключается в том, что люди умеют затевать бойню сами. А неприятное открытие номер два – в том, что в платье, сшитом по моде 1918 г., драться очень неудобно. А значит, долой маскировку, богиня должна быть богиней в сияющих доспехах.

Суперсилой Чудо-женщины, видимо, следует считать сострадание к жертвам войны, но провести эту мысль сквозь сюжет мешает тот факт, что на ней не сделаешь зрелища. Поэтому блистательная Диана просто бежит с мечом на вражеские окопы, увлекая за собой умеренно комический интернационал персонажей второго плана и вместе с ними сокрушая мелкотравчатых злодеев – немецкого генерала Людендорффа (Дэнни Хьюстон) и несчастную женщину в маске по прозвищу Доктор Яд (Елена Анайя), которая разрабатывает химическое оружие. Хореография боев у Дженкинс так же заурядна, как ретро-антураж Европы начала ХХ в. Но сцена из серии «ни в какие ворота» в «Чудо-женщине» все-таки есть.

В ней на поле боя наконец-то выходит Арес, которого, шевеля пушистыми усами, играет серьезный британский актер Дэвид Тьюлис. И вот они сходятся – мужское и женское, усы против лифчика, и тут Супермышь говорит Супермену: «Давай-ка сделаем вид, что мы ни при чем, а то очень потом стыдно будет».