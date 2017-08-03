Квартальная мобильная выручка «Вымпелкома» выросла на 3,6%

Мобильная выручка «Вымпелкома» впервые за четыре квартала показала значительный рост Максим Стулов / Ведомости

Во II квартале 2017 г. выручка «Вымпелкома» (входит в холдинг Veon) от услуг мобильной связи в России составила 55,7 млрд руб., показав рост на 3,6% к аналогичному периоду 2016 г., следует из отчетности оператора. Это первый значительный рост показателя за последние четыре квартала. Доходы «Вымпелкома» от услуг мобильной связи в I квартале 2017 г. выросли год к году на 1%. В IV квартале 2016 г. доходы оператора тоже увеличились, но незначительно – на 0,3% год к году.

Общая выручка «Вымпелкома» также выросла - на 3% год к году до 68,4 млрд руб., рентабельность по EBITDA сократилась на 1,7 п. п. до 39,4%. Абонентская база «Вымпелкома» за квартал увеличилась на 1,3 млн контрактов до 58,3 млн, следует из отчетности. При этом год к году показатель вырос на 1,3%.

Причинами роста выручки Veon называет рост доходов от мобильной передачи данных, VAS (дополнительные услуги) и мобильных финансовых услуг. Представитель «Вымпелкома» Анна Айбашева называет рост мобильной и общей выручки результатом комплекса действий - по упрощению тарифов, оздоровлению продаж, продвижению дата-ориентированных предложений, пакетных тарифов и растущего проникновения смартфонов.

Выручка оператора от проводной связи в очередной раз снизилась - на 8,8% до 9,9 млрд руб. Причинами снижения стали курсовые разницы по контрактам, заключенным в валюте, а также переток пользователей в конвергентные услуги, говорится в сообщении. Причины роста абонентской базы во II квартале Айбашева не называет, но отмечает, что все маркетинговые действия направлены на стимулирование пользования реальными клиентами и не способствуют интересу со стороны обладателей так называемых «одноразовых» sim-карт.

На показатель EBITDA и рентабельности негативно повлияли издержки, связанные с программой трансформации, объявленной оператором в августе 2015 г., следует из сообщения. Эта программа включает изменение системы управления и сокращение персонала. Условия и конкурентная среда на российском рынке связи остаются сложными, констатирует также Veon.

Сделка по разделению «Евросети» должна быть закрыта в IV квартале 2017 г., ожидает оператор. За половину салонов ритейлера оператор заплатит 1,25 млрд руб., говорится в материалах холдинга. Veon зафиксировал обесценивание своих инвестиций в «Евросеть» в размере $110 млн. «Мегафон» и Veon (бывший Vimpelcom) приняли решение о прекращении совместной деятельности в «Евросети» в начале июля. «Вымпелком» получит половину из 4200 салонов «Евросети», но доплатит за них около 1,3 млрд руб., сообщали «Ведомостям» несколько человек, близких к сделке.